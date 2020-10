Sacharow-Preis: Belarussische Opposition siegt über polnische LGBTI-Aktivist*innen

Der #Sacharow-Preis 2020 geht an die demokratische Opposition in Belarus.



"Sie haben die Wahrheit auf ihrer Seite, die mit roher Gewalt niemals bezwungen werden kann. Bleiben Sie stark. Wir sind an Eurer Seite", @EP_President



