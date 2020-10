Auch Spahns Ehemann hat Corona

Heute, 11:56h, noch kein Kommentar

Daniel Funke, der Ehemann von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), ist ebenfalls positiv auf Corona getestet worden. Das teilte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Freitag nach dpa-Angaben mit. Spahns positiver Test war am Mittwochnachmittag bekanntgegeben worden (queer.de berichtete).



Demnach habe der Spahn-Gatte sein SARS-CoV-2-Testergebnis am späten Donnerstagabend erhalten. "Er war zusammen mit dem Minister am Mittwochnachmittag in häusliche Isolation gegangen und hatte am Donnerstagmorgen einen Corona-Test (PCR) machen lassen", hieß es weiter. Spahn selbst zeige weiterhin Erkältungssymptome sagte der Sprecher. Sein Ehemann sei aktuell symptomfrei.



Laut dpa hieß es am Donnerstag aus Regierungskreisen außerdem, dass der Minister weiterhin seinen Job ausüben könne und im Homeoffice arbeite. Erkenntnisse darüber, wo sich Jens Spahn angesteckt haben könnte, gebe es bisher nicht.

Seit drei Jahren verheiratet

Spahn hatte kurz nach der Ehe-Öffnung 2017 den Journalisten Daniel Funke geheiratet queer.de berichtete. Funke arbeitet seit mehr als einem Jahrzehnt für den Burda-Verlag und ist seit vergangen Jahr Hauptstadt-Büroleiter der Burda Magazine Holding. Spahn und Funke hatten sich im Frühjahr 2013 kennengelernt.



Der Gesundheitsminister ist das erste Kabinettsmitglied der Bundesregierung, der sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert hat. Bislang hat es keine weiteren positiven Testergebnisse in der Riege der Minister*innen gegeben.



Unterdessen spitzt sich die Corona-Lage in Deutschland weiter zu: Am Freitag meldete das Robert-Koch-Institut 11.242 Neudiagnosen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt jetzt bei 9.954. (dpa/dk)