Fortune Feimster: Hochzeit aus Angst vor erneutem Ehe-Verbot für Homo-Paare

Heute, 12:44h,

Die amerikanische Stand-up-Komikerin und Schauspielerin Fortune Feimster ("The Mindy Project", "The L Word: Generation Q") hat am Freitag bei einer Strandzeremonie in Malibu bei Los Angeles ihre Freundin Jacquelyn Smith geheiratet. Gegenüber "People" nannte sie als Grund für die Hochzeit die Befürchtung, dass die Ehe für alle von der konservativer werdenden Judikative wieder abgeschafft werden könnte.



Die 40-Jährige spielt damit auf die Juristin Amy Coney Barrett an, die wegen ihrer erzkonservativen Ansichten von US-Präsident Donald auf Lebenszeit zur Richterin am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten ernannt worden war. Am Montag wurde sie vom Senat mit der knappen Mehrheit der Trump-Partei bestätigt (queer.de berichtete). Die 48-jährige Juristin tritt die Nachfolge der LGBTI-freundlichen Richterin Ruth Bader Ginsburg an.



Feimster erklärte, sie habe bereits vor einiger Zeit auf Instagram ihre Befürchtung über Barrett deutlich gemacht ("Das ist nervenaufreibend für eine homosexuelle Person"). Ihr sei dann geraten worden: "Heiratet jetzt." Niemand könne wissen, wie es weitergehe. "Die Ehe für alle wird hoffentlich hier Bestand haben. Aber wir wollen proaktiv sein und heiraten, solange wir das noch können", so Feimster. Wegen der Covid-19-Pandemie hätte das Paar nur einige wenige Freund*innen eingeladen.



Smith und Femister hatten sich 2015 beim CSD in Chicago kennengelernt – ironischerweise nur einen Tag, nachdem der Supreme Court mit knapper Mehrheit die Ehe für Schwule und Lesben geöffnet hatte (queer.de berichtete). 2017 hat das Paar auf Instagram seine Verlobung bekanntgegeben. Jacquelyn Smith (nicht zu verwechseln mit dem "Drei Engel für Charlie"-Kultstar Jaclyn Smith) ist seit vier Jahren Lehrerin an der "Citizens Of The World"-Schule in Los Angeles.



Bereits einmal wurde in den USA Homosexuellen das Recht auf Ehe wieder entzogen, damals durch direkte Demokratie: Ende 2008 stimmte in Kalifornien eine knappe Mehrheit der Bevölkerung im Volksentscheid "Proposition 8" dafür, die Ehe wieder auf Heterosexuelle zu beschränken (queer.de berichtete). Erst fünf Jahre wurde das Ehe-Verbot für Schwule und Lesben wieder aufgehoben – durch den jetzt nach rechts rutschenden US-Supreme-Court (queer.de berichtete). (dk)