Shitstorm gegen Karl-Heinz Brunner

Karl-Heinz Brunner ist seit letztem Jahr der queerpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion (Bild: Deutscher Bundestag / Achim Melde)

Heute, 14:46h,

Er sei ein "Spast" und ein "Bekloppter", der mit einer "Diktatur der Schreihälse" die Meinungsfreiheit begraben wolle. Das sind einige der Äußerungen auf Twitter und Facebook, mit denen der Neu-Ulmer Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner angegangen wird. Grund für die Aufregung ist, dass Brunner öffentlich ein "I Love JK Rowling"-Plakat, das am Frankfurter Hauptbahnhof zu sehen war, kritisiert hatte.



Der Hintergrund: queer.de hatte am Mittwoch über das "I Love JK Rowling"-Plakat in Frankfurt berichtet. Ähnliche Plakate waren zuvor auch in Großbritannien und Kanada von transfeindlichen Aktivist*innen in die Öffentlichkeit getragen worden, um die transphoben Äußerungen Rowlings zu unterstützen. Am Donnerstag kritisierte Brunner das Plakat in Frankfurt als "eine Provokation für alle queeren Menschen" und forderte die Abhängung.



Ein Sprecher des Werbeunternehmens Ströer bestätigte gegenüber queer.de, dass das Plakat seit Freitag überklebt worden sei. Weitere Angaben könne er zu den Hintergründen aber nicht machen. Ein Problem ist offenbar, dass das Plakat nicht offen Hass auf Minderheiten weckt, sondern mit seiner codierten Botschaft schwer zu fassen ist.

"Das ist gelebte Diversity!"

Für das Überkleben bedankte sich Brunner auf Facebook mit den Worten: "Danke der Fa. #stroer dass ihr so schnell regiert habt und auf meinen Hinweis hin für ein Ende der [Rowling-Kampagne] sorgt. Das ist gelebte Diversity!" Insbesondere dieser Eintrag brachte Anhänger*innen der Autorin zur Weißglut. Gegenüber queer.de erklärte Brunner jedoch, dass ihn der Shitstorm "nicht stört". Viele der Kommentare richteten sich allerdings auch gegen trans Personen.



Ein guter Tag! Danke der Fa. #stroer dass ihr so schnell regiert habt und auf meinen Hinweis hin für ein Ende der Rawling Kampagne sorgt. Das ist gelebte Diversity! Posted by Karl-Heinz Brunner on Friday, October 23, 2020 Facebook / Karl-Heinz Brunner

Brunner ist seit 2013 Abgeordneter des Deutschen Bundestags und gilt als einer der lautstärksten Unterstützer der sozialdemokratischen Fraktion für LGBTI-Rechte. Dafür war der SPD-Kreisvorsitzende im mittelschwäbischen Neu-Ulm bereits 2015 mit dem Homo-Orden von queer.de ausgezeichnet worden. 2019 übernahm er den Posten des SPD-Fraktionssprechers für die Belange von Lesben und Schwulen, den zuvor elf Jahre lang der offen schwule damalige Hamburger Abgeordnete Johannes Kahrs inne hatte (queer.de berichtete). Erst vor knapp zwei Monaten outete sich der gegenwärtig mit einer Frau verheiratete Vater zweier Kinder als schwul und erklärte, dass er seit fast zwei Jahren mit einem Mann zusammenlebe (queer.de berichtete). (dk)