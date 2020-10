Islamistischer Terror in Dresden: Wird Homophobie als Motiv verschwiegen?

FDP-Politiker gedenken am Tatort des ermordeten Terroropfers (Bild: Facebook / Frank Müller-Rosentritt)

Heute, 17:05h,

Noch immer ist unbestätigt, ob Homosexuellenfeindlichkeit tatsächlich das Motiv für eine mutmaßlich religiös motivierte Messeattacke auf ein schwules Paar in Dresden gewesen ist. Der 20-jährige behördenbekannte Gefährder und IS-Anhänger Abdullah Al H.H. hatte am 4. Oktober in der Innenstadt die aus Nordrhein-Westfalen stammenden Männer Thomas und Oliver mit einem Messer attackiert – die beiden lebten in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Der 55-jährige Thomas starb, sein zwei Jahre jüngerer Partner Oliver überlebte schwer verletzt (queer.de berichtete).



Die Ermittlungsbehörden haben bislang keine weiteren Informationen zu dem Motiv des Verdächtigen öffentlich gemacht – sie weigern sich sogar offen, das Thema Homosexualität auch nur anzusprechen: "Zur sexuellen Orientierung der Opfer äußern wir uns nicht", sagte Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt vergangene Woche bei einer Pressekonferenz zu der Frage, ob ein homofeindliches Motiv vorliegen könnte. Die Linke.queer kritisierte diese Äußerung bereits am Freitag als "despektierlich gegenüber den Opfern, die in einer Lebenspartnerschaft lebten, weil damit der Eindruck erweckt wird, homosexuelle Beziehungen seien anrüchig".



Letztlich hatten erst einige Medien Homophobie öffentlich als mögliches Motiv benannt – und das erst Wochen nach der Tat. Zuvor war aufgrund der wenigen Informationen der Behörden nur von "zwei Touristen" die Rede. Inzwischen hat die Generalbundesanwaltschaft die weiteren Ermittlungen übernommen und sich noch nicht zum Fall geäußert.



Scharfe Kritik am Totschweigen des möglichen Motivs kommt auch aus der SPD: "Warum benennen der Ministerpräsident und Innenminister, Polizei und Staatsanwaltschaft in Sachsen nicht klar und deutlich gegenüber den Medien und der Öffentlichkeit den offenbar homophoben Hintergrund dieses Verbrechens?!", fragte etwa Reinhard Naumann, der frühere Berliner Landesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Schwulen und Lesben in der SPD und heutige Bezirksbürgermeister in Charlottenburg-Wilmersdorf. "Bitte, was läuft hier gerade total schief??? Ich bin äußerst beunruhigt und irritiert..."



"In den meisten politischen Lagern bleibt es auffallend still"

Auch Frank Müller-Rosentritt, der Landesvorsitzenden der sächsischen FDP, versteht die Zurückhaltung der Politik nicht: "Ein Mensch wurde getötet, weil er in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft lebte", schrieb er am Sonntag auf Twitter. "Vor diesem Hintergrund wäre eine klare Verurteilung dieser extremistischen Straftat, ein klares Bekenntnis zu den Werten unserer freiheitlichen Gesellschaft, auch seitens der Bundesregierung, dringend geboten. Doch in den meisten politischen Lagern bleibt es auffallend still." Müller-Rosentritt, der seit 2017 im Deutschen Bundestag sitzt, legte mit seinem Fraktionskollegen Johannes Vogel auch Blumen am Tatort nieder.



Am kommenden Sonntag, an Allerheiligen, planen Dresdner LGBTI-Aktivst*innen außerdem eine Mahnwache, um an das "sinnlose und brutale Attentat" zu erinnern (siehe Facebook-Eventseite). "Eine solche Tat kann jeden von uns treffen – immer und überall!", heißt es in der Einladung. "Doch diese Gewissheit sollte uns nicht davon abhalten, weiterhin mit allem Selbstbewusstsein, das wir haben, für Vielfalt und Freiheit zu kämpfen und uns den Gegnern der Vielfalt und der Freiheit entschlossen entgegen zu stellen."



Die Todesanzeige für das Opfer der Gewalttat

Vergangene Woche hatte der offen schwule SPD-Vizechef Kevin Kühnert – unabhängig vom Dresdner Vorfall – eine Debatte losgetreten, ob Islamismus von Linken generell totgeschwiegen wird. Anlass war die Enthauptung des französischen Lehrers Samuel Paty am 16. Oktober in Paris durch einen Islamisten. Im Nachrichtenmagazin "Spiegel" argumentierte der 31-Jährige: "Insbesondere die politische Linke sollte ihr unangenehm auffälliges Schweigen beenden. Nicht, weil sie von rechts mit durchschaubaren Argumenten dafür kritisiert wird. Sie muss das Wort erheben, weil es auch und insbesondere ihre proklamierten Werte sind, die bei ausnahmslos jedem Terroranschlag mit Füßen getreten, mit Messern erdolcht und mit Sprengsätzen in die Luft gejagt werden." (dk)