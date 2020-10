Akademie Waldschlösschen sucht Bildungsreferent*in

Heute, 03:58h, noch kein Kommentar

Die Akademie Waldschlösschen sucht zum 1. Januar 2021 im Rahmen des Kompetenznetzwerkes zum Abbau von Homo- und Transfeindlichkeit des Bundesprogramms "Demokratie leben!" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)



eine*n Bildungsreferent*in.



Zentrale Aufgabenbereiche:

• Eigenständige Organisation von Qualifizierungsmaßnahmen, Vor-Ort-Schulungen und Impulsveranstaltungen im Themenfeld – sowohl Präsenz- als auch digitale Maßnahmen

• Erarbeitung von Themen und Zielgruppenkonzeption unter Berücksichtigung gesellschaftspolitischer Entwicklungen

• Redaktion und Erstellung von pädagogischen Materialien, Zeitschriften- und Buchbeiträgen

• Erstellung eines Online-Portals für Fachinformationen und Materialien für pädagogische Fachkräfte

• Werbung von und Kontaktpflege zu Zielgruppen

• Ausbau und Pflege des Netzwerkes von Kooperationspartner*innen

• Marktanalyse und Öffentlichkeitsarbeit inklusive sozialer Medien



Voraussetzungen:

• Abgeschlossenes Hochschulstudium (z. B. Lehramt, Erziehungswissenschaft, Psychologie, Soziale Arbeit)

• Vertrautheit mit den Lebensverhältnissen von LSBT*I und Erfahrungen in der LSBT*I-Arbeit

• Pädagogische und organisatorische Erfahrungen in der Jugend-/Erwachsenenbildung

• Identifikation mit den Kernzielen und dem Leitbild der Akademie Waldschlösschen und eine gute Zusammenarbeit mit den anderen (nicht-pädagogischen) Bereichen der Akademie

• Sehr gute EDV-Kenntnisse (insbes. CMS-Systeme), wünschenswert sind Programmierkenntnisse für Websites

• Erfahrungen in Netzwerkbildung und Öffentlichkeitsarbeit

• Bereitschaft, auch an Wochenenden zu arbeiten



Was Sie bei uns erwartet:

• Angenehmes Arbeitsumfeld mit freundlichen und engagierten Kolleg*innen

• Spannendes Tätigkeitsfeld in einer Bildungsstätte mit bundesweit einzigartigem Profil

• Möglichkeiten zur Umsetzung eigener Ideen für Maßnahmen, Veranstaltungen und Publikationen im Rahmen des Projekts

• Eine gründliche Einarbeitung

• Möglichkeiten für Fort- und Weiterbildungen



Es handelt sich um eine 40-Stunden-Stelle mit Vergütung in Anlehnung an TV-L (Entgeltgruppe E 12) für die Dauer des Projektes bis inkl. 2024 – vorbehaltlich der Bewilligung durch das BMFSFJ.



Bewerbungen

- vorzugsweise per E-Mail in einer Datei – mit aussagekräftigen Unterlagen bitte bis zum 18. November 2020 an:

Akademie Waldschlösschen

Dr. Rainer Marbach

37130 Reinhausen





Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.