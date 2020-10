Gericht: Queere Flüchtlinge aus Georgien sind anzuerkennen

Georgische LGBTI-Aktivisten bei einer Ersatz-CSD-Kundgebung im letzten Jahr vor dem Innenministerium ( queer.de berichtete ). Zuvor war ein geplanter Pride abgesagt worden, da den Teilnehmenden trotz Gewaltandrohungen kein Schutz zugesichert wurde

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) hat in einer Grundsatzentscheidung vom August das zuvor vom Verwaltungsgericht (VG) der Bundeshauptstadt zuerkannte Abschiebungsverbot von fünf queeren georgischen Geflüchtete bestätigt. Die Entscheidungen (OVG 12 N 8/20, OVG 12 N 110/20, OVG 12 N 118/20, OVG 12 N 155/20) sind damit rechtskräftig. Darauf wies jetzt die Schwulenberatung Berlin in einer Pressemitteilung hin.



Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hatte die Asylanträge der georgischen Antragstellenden demnach zunächst negativ beschieden. Dagegen erhoben die Betroffenen mit Hilfe ihrer Anwält*innen Dirk Siegfried und Inken Stern Klage vor dem Verwaltungsgericht Berlin. Mit Erfolg: ihnen wurde teilweise die sogenannte Flüchtlingseigenschaft zuerkannt. Das BAMF akzeptierte diese Entscheidungen nicht und stellte in allen Verfahren einen Antrag auf Zulassung der Berufung.



Das OVG habe nun nicht nur die Entscheidungen des Verwaltungsgerichts, in denen jeweils eine Gruppenverfolgung von LGBTI aufgrund ihrer sexuellen Orientierung bzw. geschlechtlichen Identität angenommen und die mangelnde Schutzbereitschaft des georgischen Staates festgestellt wurde, bestätigt, sondern auch um eigene Erkenntnisse ergänzt. So stelle das Gericht unter anderem fest, dass der Einfluss von transphoben Gruppen und Homosexuellenfeindlichkeit in der georgischen Gesellschaft nach wie vor stark sei.



Die Unterdrückung und Diskriminierung von sexuellen Minderheiten sei allgegenwärtig, LGBTI seien mit außergewöhnlicher Aggression und Diskriminierung konfrontiert. Der georgische Staat reagiere hierauf meist weder aktiv noch wirksam. Der vor Jahren angestoßene Transformationsprozess zur Wahrung der Rechte sexueller Minderheiten entbehre aktuell weiterhin ausreichender Effektivität, so das Gericht laut Schwulenberatung. Verfolgungshandlungen erfolgten ebenfalls von Seiten der georgisch-orthodoxen Kirche. Die in der Gesellschaft tief verankerte Kirche sei ein treibender Akteur von Diskriminierungen und Bedrohungen gegenüber sexuellen Minderheiten.

"Öffentlich gelebte Feindlichkeit gegenüber LSBTI*"

"In Georgien besteht eine öffentlich gelebte Feindlichkeit gegenüber LSBTI*. Der notwendige staatliche Schutz fehlt", kommentierte Anwältin Inken Stern. "Dies hat das VG zu Recht erkannt und ich bin sehr froh, dass es diese Grundsatzentscheidungen gab." Das BAMF hätte sich mit diesen Tatsachen auseinandersetzen müssen. "Abzuwarten bleibt, ob das BAMF seine Entscheidungspraxis angesichts dieser Entscheidungen abändern wird. Bis dato zeigt es sich unbeeindruckt." Georgien gelte als eines der Länder, zu dem die Anerkennungsquote als gering erachtet wird. "In Berlin werden Geflüchtete aus Georgien innerhalb von wenigen Tagen zur Anhörung geladen und negativ beschieden. Das BAMF stützt diese Entscheidungen nach wie vor auf eine angeblich nicht bestehende Verfolgungsgefahr."



Diese Vorgehensweise für LGBTI-Geflüchtete verbiete "sich wie bei anderen vulnerablen Gruppen aufgrund ihrer besonderen Schutzbedürftigkeit", betonte Marcel de Groot, Geschäftsführer der Schwulenberatung. "Die Betroffenen benötigen Zeit zur Anhörungsvorbereitung sowie eine Anbindung an psychosoziale Beratung. Darüber hinaus bedarf es einer ernsthaften Auseinandersetzung des BAMF mit den bisher gefällten Entscheidungen." Die Entscheidungen des OVG zeigten zudem erneut, dass die geplante Einstufung Georgiens als "sicheres Herkunftsland" untragbar sei. Diese verstoße gegen die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, das 1996 festgestellt habe, dass Staaten, in denen eine Gruppenverfolgung angenommen wird, nicht als "sichere Herkunftsstaaten" eingestuft werden dürfen.

Die Homofeindlichkeit in Georgien machte zuletzt vor gut einem Jahr Schlagzeilen, als es rund um die Premiere des Films "Als wir tanzten" zu tagelangen Ausschreitungen kam (queer.de berichtete). Am 17. Mai 2013 hatte in Tiflis eine aufgebrachte Menge einen Bus mit LGBTI-Aktivisten angegriffen, die eine Kundgebung zum Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie abgehalten hatten (queer.de berichtete). Rund 20 Personen wurden dabei verletzt. Auch in den letzten Jahren kam es immer wieder zu Gewaltvorfällen bei kleineren Protesten der Szene, während Homo-Gegner größere jährliche Demonstranten – und einen homofeindlichen "Weltkongress der Familie" – abhielten (mehr Details in diesem Bericht). (pm/nb)