Bundespräsident lobt LSVD

View this post on Instagram

30 Jahre Lesben- und Schwulenverband! Bundesprasident Steinmeier hat heute im Gesprach mit dem Bundesvorstand zum Jubilaum gratuliert und das Engagement des Burgerrechtsverbands gewurdigt: Die Mitglieder und Unterstutzer des LSVD gehoren oft zu den ersten in Deutschland, die ihre Stimme gegen Diskriminierung und Verfolgung erheben – ob hierzulande, bei unseren Nachbarn oder auf anderen Kontinenten. +++ 30 years Lesbian and Gay Federation in Germany (LSVD)! Today, Federal President Steinmeier congratulated the Federal Executive Board on the anniversary and praised the commitment of the civil rights organisation: The members and supporters of the LSVD are often among the first in Germany to raise their voice against discrimination and persecution whether in this country, among our neighbours or on other continents. @lsvdbundesverband #lsvd #lsbti #lgbti #menschenwurde #humandignity #gegenhomophobie #againsthomophobia #teamliebe #loveislove #lovewins #bundesprasident #steinmeier