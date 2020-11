INTEGRA sucht Pflegefachkräfte (m/w/d)

Heute, 05:11h, noch kein Kommentar

INTEGRA Mitarbeiter*innen stehen für Werte wie Toleranz, Respekt und Integration. Als Unterzeichner der CHARTA DER VIELFALT leben wir täglich die bereichernde Vielfalt verschiedenster Lebensmodelle. Unsere Bewohner*innen sind eine bunte Gemeinschaft, und dieses möchten wir auch als betreuendes Unternehmen durch unsere Mitarbeiterschaft bieten.



Wir verknüpfen Ihre Zukunft mit den überdurchschnittlich guten Chancen in der Pflegebranche. Wir bieten unseren Mitarbeiter*innen sichere Arbeitsplätze. Die Jobs mit Zukunft gibt es bei uns!



Für unsere INTEGRA Pflegeheime in Hamburg-Barmbek, Winsen/Luhe, Hannover-Stöcken, Nordstemmen, Ronnenberg-Empelde, Dortmund-Schüren, Menden, Wesseling und Euskirchen suchen wir Sie als



Pflegefachkraft (m/w/d)

Tägliche Aufgaben

• Aktive Arbeit mit Menschen für Menschen

• Sicherstellung der individuellen Lebenszufriedenheit der Bewohner*innen durch eine aktivierende ganzheitliche Pflege und Betreuung

• Selbständiges Arbeiten in der Grund- und Behandlungspflege

• Eigenverantwortliche Erstellung der SIS und Maßnahmenplanung

• Von Gesprächen bis hin zur Unterstützung

• Eine helfende Hand verantwortungsvoll reichen, wo sie gebraucht wird



Fakten zum Einstieg:

• Sie haben ein freundliches Auftreten mit schützender Hand und Herz

• Sie sind eine offene, positive Persönlichkeit mit Empathie und Verantwortungsbewusstsein

• Sie sind engagiert und haben Freude an der Arbeit mit und für Menschen

• Sie sind zur Stelle, wenn sie gebraucht werden. Sie helfen jedem auf die gleiche Weise

• Sie haben eine Ausbildung zur Pflegefachkraft

• Sie haben Lust, Prozesse mitzugestalten und sind für Qualität zu begeistern



Unser Angebot:

• Intensive Einarbeitung durch einen erfahrenen Mentor

• Abwechslungsreicher und verantwortungsvoller Bereich

• Flache Hierarchien in einem starken, modernen Umfeld

• Starke, engagierte Teams, in denen jeder Mensch willkommen ist

• Jobs bei uns sind sicher, deswegen wachsen wir!

• Bezahlung stimmt auch



Werden Sie Teil unseres bunten Teams und bewerben Sie sich jetzt! Schreiben Sie uns unter der Kennziffer PFK-DIV per Mail an



Unsere Teams freuen sich auf Sie.



INTEGRA-Gruppe, Personalabteilung, Rolandsbrücke 4, 20095 Hamburg