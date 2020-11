Dan Palmer (hier bei einer Pressekonferenz 2012) spielte bis 2015 Profi-Rugby

Der frühere australische Rugby-Nationalspieler Dan Palmer hat sich in einer am Freitag veröffentlichten Kolumne der Tageszeitung "Sydney Morning Herald" als schwul geoutet. Dabei berichtete er davon, wie sehr ihm das Versteckspiel über seine sexuelle Orientierung zugesetzt habe. Er habe sogar Suizidgedanken gehabt, so der 32-Jährige. Palmer hatte unter anderem für die Teams Waratahs und Brumbies in der Rugby-Union-Liga gespielt. Er ist der erste Ex-Spieler, der über seine sexuelle Orientierung spricht.



"Ich habe herumfantasiert, dass ich einfach untertauche, meinen Namen ändere und ein neues Leben beginne. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage: Mein Tod wäre mir lieber gewesen, als dass jemand entdeckt hätte, dass ich schwul bin", so Palmer. Er sei "unglaublich frustriert, wütend, verzweifelt und traurig" gewesen. Ich habe mich und das Leben, das ich lebte, verachtet."



Als er dann 2013 zum französischen Team Grenoble gewechselt sei, habe sich seine Lage weiter zugespitzt. Er sei allein gewesen und habe die Sprache nicht verstanden. "Nachdem ich eine Überdosis Schmerzmittel eingenommen habe und in einer Haufen Essen vom Vortag aufgewacht bin, wurde mir klar, dass ich mich selbst zerstöre und sich etwas ändern muss", so Palmer. Er habe sich schließlich einem Freund in London geöffnet.

Schließlich habe er sich akzeptiert, seine Rugby-Karriere beendet und begonnen, Psychologie zu studieren. Heute könne er nicht sagen, warum er zuerst "selbst-implodieren" musste, um sein Leben zu verändern. "Ich dachte schon, dass meine Freunde und Familie mich akzeptieren würden – ich hatte nie einen Zweifel daran, sie waren stets liebevoll und haben mich unterstützt", erinnerte er sich. "Ich dachte wohl eher, sie würden denken, ich hätte sie hintergangen."



Als einen Anlass für sein Coming-out nannte Palmer die offene Homophobie des Rugby-Superstars Israel Folau, der unter Berufung auf seinen christlichen Glauben Homosexuelle verdammt (queer.de berichtete). Er wurde später wegen dieser Aussagen von der australischen Liga gefeuert und spielt heute in Frankreich (queer.de berichtete). (cw)