"Prince Charming" fällt bei Vox durch

Heute, 16:15h, noch kein Kommentar

Die Vox-Ausstrahlung von "Prince Charming" erweist sich als Flop: Die ersten beiden Folgen am Montagabend konnten nur sehr maue Einschaltquoten erzielen. Am 2. November schalteten um 22.15 Uhr lediglich 410.000 Zuschauer*innen die zweite Folge der zweiten Staffel ein. Damit war sie die siebterfolgreichste Vox-Sendung an diesem TV-Tag – sogar die Nachmittagsshows "Shopping Queen" (15 Uhr) und "Die schönste Braut" (16 Uhr) interessierten mehr Menschen.



"Prince Charming" brachte es immerhin auf einen Marktanteil von 2,1 Prozent – allerdings schnitt keine andere Prime-Time-Sendung des privaten Unterhaltungssenders schlechter ab. Der durchschnittliche Vox-Marktanteil liegt seit Jahren bei zirka fünf Prozent.

Leichte Erholung gegenüber Folge eins

Immerhin schauten ein wenig mehr bei Folge zwei zu als bei der Auftaktfolge in der Vorwoche am 26. Oktober: Damals hatten 390.000 Menschen um 22.15 Uhr Vox eingeschaltet – das waren allerdings bereits halb so viele Zuschauerinnen und Zuschauer wie beim schon nicht sehr überzeugenden Start der ersten Staffel im April diesen Jahres (queer.de berichtete).



In der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen lief es etwas besser: Hier waren am 2. November 290.000 Reality-Fans dabei, was einem Marktanteil von 3,1 Prozent entspricht. Aber auch hier lag die Show weit unter dem Vox-Durchschnittsmarktanteil, der in den letzten Jahren zwischen sechs und sieben Prozent schwankte.



Die schwule Datingsendung hat ihre Deutschlandpremiere immer montags im Bezahlbereich des RTL-Streamingportals TVNOW. Die Folgen werden dann mit zwei Wochen Verzögerung auf Vox gezeigt.

Bei TVNOW ist "Prince Charming" offenbar erfolgreicher: Zwar gibt die RTL-Gruppe keine offiziellen Zahlen zu der Zuschauerbeteiligung heraus. Allerdings erobert "Prince Charming" immer wieder die ersten Plätze der täglichen internen Charts. Am Dienstag lag die Show etwa auf Rang zwei.



(Bild: tvnow.de)

"Prince Charming" ist eine Datingshow im Stile von "The Bachelor" mit ausschließlich schwulen Kandidaten. Die erste Staffel wurde überraschend mit dem prestigeträchtigen Grimme-Preis ausgezeichnet (queer.de berichtete). Noch nie zuvor hatte eine Datingshow diesen Preis gewonnen.



Die RTL-Gruppe scheint große Hoffnungen auf ihre neue Show zu legen: Vergangenen Monat kündigte das Unternehmen mit Sitz in Köln und Luxemburg einen bisexuellen Ableger mit einer Frau als "Princess Charming" an (queer.de berichtete). (dk)