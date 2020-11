Bundesstaat Delaware wählt erste trans Senatorin

Heute, 07:36h,

In den USA ist erstmal eine trans Politikerin in den Senat eines Bundesstaates gewählt worden. Die Demokratin Sarah McBride gewann am Dienstag in Delaware gegen den Republikaner Steve Washington, wie die Nachrichtenagentur AP am Dienstagabend (Ortszeit) meldete.



Die 30 Jahre alte McBride gewann in einem stark demokratischen Bezirk, der vom nördlichen Wilmington zur Grenze nach Pennsylvania reicht. Sie hoffe, die Wahl zeige queeren Kindern, "dass unsere Demokratie auch für sie groß genug ist", schrieb die LGBTI-Aktivistin zu ihrem Wahlsieg auf Twitter. Im Weißen Haus hatte sie unter Ex-Präsident Barack Obama ein Praktikum absolviert.



I hope tonight shows an LGBTQ kid that our democracy is big enough for them, too. Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 4, 2020 Twitter / SarahEMcBride

Taylor Small zieht ins Parlament von Vermont



Taylor Small

Im nördlichen Bundesstaat Vermont kam die 26-jährige trans Frau Taylor Small für die Demokraten in das dortige Parlament. "Fünfte trans Abgeordnete der Nation!", schrieb sie auf Twitter. Erstmals war 2017 eine trans Vertreterin zur Abgeordneten eines regionalen Parlaments gewählt worden, damals in Virginia.



In den USA wurden am Dienstag ein neuer Präsident, rund ein Drittel des US-Senats, das Abgeordnetenhaus, Gouverneur*innen in elf Bundesstaaten sowie mehrere örtliche Parlamente gewählt. (cw/dpa/AFP)