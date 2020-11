Klage wegen Verwendung von "YMCA" bei Trump-Auftritten

US-Präsident Donald Trump zeigt seine Dance Moves

Heute, 11:05h,

Wegen des Abspielens des Disco-Hits "YMCA" bei Wahlkampfauftritten von US-Präsident Donald Trump wollen die Inhaber der Urheberrechte Klage einreichen. Dies kündigte am Donnerstag in Paris der Anwalt Richard Malka an, der die Eigentümer der Rechte an dem Hit der Band Village People aus dem Jahr 1978 vertritt. Der Song war auch für Wahlkampfwerbung Trumps verwendet worden.



Die Verwendung des Lieds für die Trump-Kampagne stelle "eindeutig einen Diebstahl des Eigentums Anderer" dar, sagte Malka. Dass der Song für politische Zwecke des US-Präsidenten eingesetzt wird, hätten die Rechte-Inhaber bei entsprechender Anfrage "niemals akzeptiert".



Nach Angaben des Anwalts soll die Klage in den kommenden Tagen sowohl in den USA als auch in Frankreich eingereicht werden. Zu den Rechte-Inhabern gehört das französische Musiklabel Scorpio Music.



"YMCA" war von den Franzosen Jacques Morali und Henri Belolo zusammen mit dem US-Sänger Victor Willis von den Village People komponiert worden. Morali, ein offen schwuler Mann, starb 1991 an den Folgen von Aids. Der heterosexuelle Melolo starb vergangenes Jahr im Alter von 82 Jahren (queer.de berichtete). Beide komponierten viele überaus erfolgreiche Songs der Band, die allesamt Kultstatus in der Gay Community haben. Dazu gehören unter anderem auch "In the Navy", "Go West" und "Macho Man", das ebenfalls auf Trump-Wahlkampfveranstaltungen gespielt wurde. Die Village People, die heute in größtenteils neuer Besetzung nach wie vor auftreten, hatten sogar Anfang des Jahres ihr Okay für das Abspielen ihrer Songs durch Trump gegeben, was in der LGBTI-Community zu Unmut führte.



TO OUR FANS: We have received numerous requests demanding that we prevent or ban President Donald Trump?s use of our... Posted by Village People on Monday, February 24, 2020 Facebook / Village People

Die Nutzung des Songs durch den US-Präsidenten stieß bei vielen auf Unverständnis, da LGBTI-Organisationen der Trump-Regierung vorwerfen, queere Rechte mit Füßen zu treten (queer.de berichtete). Beispiele für diese queerfeindliche Politik seien etwa die Wiedereinführung des Trans-Verbots im US-Militär oder die von der Regierung im Namen der "Religionsfreiheit" geförderte Aufweichung des LGBTI-Diskriminierungsschutzes. Trump selbst hat sich dagegen für seine Politik gegenüber sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten wiederholt selbst gelobt (queer.de berichtete).



Für Late-Night-Comedians erwiesen sich die teils unbeholfenen Trump-Tanzbewegungen als Goldgrube, etwa in der CBS-"Late Show" mit Stephen Colbert.

Viele Künstler*innen hatten Trump während des Wahlkampfes die Nutzung ihrer Songs untersagt, weil sie nicht mit der politischen Haltung des Präsidenten zufrieden waren. Laut Medienberichten sollen etwa Rihanna, Steven Tyler und Pharrell Williams anwaltliche Unterlassungsaufforderungen an das Trump-Team geschickt haben. Offen gegen die Verwendung ausgesprochen haben sich unter anderem Elton John, Adele und Dee Snider. (AFP/dk)