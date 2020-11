Wurst tourt durch Deutschland

Heute, 01:36h, noch kein Kommentar

Als bärtige Dragqueen verzauberte Conchita Wurst vor sechs Jahren den Eurovision Song Contest. Zuletzt war er der Musikstar aus Österreich in der Pro-Sieben-Show "FameMaker" zu sehen – als Tom Neuwirth. Jetzt bereitet sich der 31-Jährige auf eine Tour vor – schlicht unter dem Künstlernamen Wurst.



Die letzten Wurst-Konzerte konnten dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht planmäßig stattfinden. Im Frühjahr 2021 soll es aber weitergehen – mit Shows in Deutschland, Tschechien und Österreich. Eintrittskarten für die Konzerte sind bereits online über conchitawurst.com und alle gängigen Ticketplattformen erhältlich.

Die Songs des dritten Studioalbums "T.O.M. – Truth Over Magnitude", die insgesamt mehrere Millionen Klicks auf YouTube und allen Streaming-Plattformen verzeichnen können, werden live in Graz, Köln, Hamburg, Berlin, München, Prag, Wien und Linz zu hören sein. Alle Konzerte werden unter den dann geltenden Hygienemaßnahmen stattfinden.



"Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen und mein Publikum live unterhalten zu können", so begründet Tom Neuwirth seine Planungen inmitten der Covid-19-Krise. "Durch die globale Situation bin ich wie alle Künstlerinnen und Künstler extrem eingeschränkt, deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir nun gemeinsam mit meiner Booking-Agentur Konzerte für den Frühsommer 2021 ankündigen können. Wie die Konzerte und Meet&Greets ablaufen werden, können wir natürlich noch nicht sagen, aber ich werde nach Möglichkeit nicht darauf verzichten, meinen Fans endlich wieder in die Augen zu sehen!", so Neuwirth.



Erst kürzlich hat Wurst gemeinsam mit dem jungen Ausnahmetalent Lou Asril ein Cover des Austro-Hits "Lovemachine" veröffentlicht, das Wursts Live-DJ Edo Mjusik produziert hat. (cw)

Wurst-Konzerttermine in Deutschland



03.05.2021 Köln – Gloria

04.05.2021 Hamburg – Gruenspan

05.05.2021 Berlin – Metropol

06.05.2021 München – Backstage Werk