Von Micha Schulze

Heute, 10:47h, noch kein Kommentar



Podigee-Direktlink , mp3, iTunes, Spotify, Deezer | Die 15. Folge (62 Min.) | Die 15. Folge (62 Min.)

Manuela Kay, Jahrgang 1964, ist eine Szene-Institution, und zwar eine mit echter Berliner Schnauze. Die Autorin, Filmemacherin und Aktivistin hat u.a. Deutschlands ersten Lesbenporno gedreht und mit "Schöner kommen" einen erfolgreichen lesbischen Sexratgeber geschrieben. Das einst rein schwule Berliner Stadtmagazin "Siegessäule" brachte sie als Chefredakteurin auf queeren Kurs, nebenbei konzipierte sie das Lesbenmagazin "L-Mag". Zusammen mit Gudrun Fertig ist sie seit 2012 Verlegerin dieser beiden wichtigen Community-Medien.



Johannes Kram und Manuela Kay vor dem Tonstudio

Kay hat viel zu erzählen, und im Gespräch mit Johannes Kram plaudert sie im neuen QUEERKRAM-Podcast auch wie erhofft aus dem queeren Nähkästchen mit netten Anekdoten und kleinen Schlägen nach rechts und links. Ein Thema ist natürlich der Dauerstreit in der Hauptstadt-Community, der den Rest der Republik eher nervt. "Die Berliner Szene kann die Pest sein", räumt die "Siegessäule"-Verlegerin ein und bestätigt das Klischee: "Viele sind total abgehoben, die beschäftigen sich nur mit sich selbst." Was freilich gelegentlich auch ein Blick in ihr eigenes Stadtmagazin zeigt…



Schwule und Lesben könnten viel voneinander lernen, glaubt die 56-Jährige. Sie selbst schätze an schwulen Männern den eher lockeren Umgang mit Sexualität, die Freude am Spaß und das Wissen, wie man sich durchsetzt. Damit die Zusammenarbeit mit lesbischen Frauen klappt, sollten schwule Männer "lernen, mal die Klappe zu halten", rät Kay im Podcast. "Sie müssen bereit sein, Lesben auch in entscheidende Positionen zu lassen und von ihrer Macht etwas abzugeben." Im eigenen Verlag sei das gelungen.



Im Gespräch mit Johannes Kram geht es außerdem um lesbischen Selbsthass, die sogenannte Cancel Culture, die Anstellung von AfD-Wähler*innen, Kays großen Frust über Deutschlands lesbische Promis und warum ausgerechnet eine heterosexuelle Fußballnationalspielerin auf das "L-Mag"-Cover kam.



Besonders spannend: Erstmals berichtet die Verlegerin ausführlich über den absolut glücklichen Zufall, der zur erfolgreichen Corona-Spendenkampagne für die "Siegessäule" führte. Mit Unterstützung u.a. des Fotografen Wolfgang Tillmans kamen über 220.000 Euro zusammen, mit denen das Magazin in den vergangenen Monaten über die Runden kam. "Wenn die beschissene Corona-Situation für irgendwas gut ist", so Manuela Kay, "dann dafür zu lernen, dass man sich gegenseitig noch mal anders unterstützt".



Der neue Teil-Lockdown und die Schließung von Bars, Cafés, Restaurants, Kinos und Theatern seit Anfang November bedrohen das Heft nun erneut. "Wenn die untergehen, gehen wir mit unter", sagt die Chefin des werbefinanzierten Magazins über ihre potenziellen Anzeigenkunden. Sie weiß: "So eine Spendenaktion kannst du nur einmal machen."

Zu Gast bei QUEERKRAM

Folge 1 mit Falk Richter und Jonas Dassler:

Warum sich Schauspieler outen sollten

Folge 2 mit Anastasia Biefang:

Warum das Transsexuellengesetz auf den "Müllhaufen der Geschichte" gehört

Folge 3 mit Ralf König:

Warum Ralf König genug vom "Gezicke in sozialen Medien" hat

Folge 4 mit Stephanie Kuhnen und Juliane Löffler:

Wie viel kreatives Potenzial steckt in der Corona-Krise?

Folge 4 mit Georg Uecker:

Warum gibt es so viel Häme auch in der Community?

Folge 6 mit Insel Pohl:

Outest du dich im Interview mit Homohassern, Ines Pohl?

Folge 7 mit Patrick Lindner:

Warum Patrick Lindner auf dem CSD singen muss!

Folge 8 mit Pierre Sanoussi-Bliss:

"Dass mein Leben auch zählt, müssen mir Weiße nicht sagen"

Folge 9 mit Annie Heger:

"Ich werde als Christin von der LGBT-Community mehr angefeindet als andersrum"

Folge 10 mit Aminata Touré und Tessa Ganserer:

"Zwischen Queerfeindlichkeit und Rassismus gibt es Parallelen"

Folge 11 mit Riccardo Simonetti:

Warum wir auf unser "Anderssein" stolz sein können!

Folge 12 mit Sookee:

"Eine rassistisch agierende Community kann sich erneuern"

Folge 13 mit Linus Giese

"Trans Menschen müssen nicht ihre Existenz erklären"

Folge 14 mit Kevin Kühnert

Warum schweigt die Politik zum Mord in Dresden, Kevin Kühnert?