Sozialminister Heiner Garg heiratet Freund

Schleswig-Holsteins Sozialminister Heiner Garg hat am Freitag unter Ausschluss der Öffentlichkeit seinen langjährigen Freund geheiratet. Seinen neuen Beziehungsstatus machte der 54-jährige FDP-Landeschef auf Facebook bekannt. Bilder von der Hochzeit veröffentlichte er nicht.



Mit seinem aus Puerto Rico stammenden Partner, der die US-Staatsbürgerschaft besitzt, ist Garg seit acht Jahren zusammen. Die Hochzeit hatte er bereits vor drei Jahren eine Woche nach dem Bundestagsbeschluss zur Ehe für alle angekündigt. "Wir wollen beide Verantwortung füreinander übernehmen, dazu haben wir uns bereits lange entschieden", sagte der schwule Politiker damals in einem Interview mit dem "Flensburger Tageblatt". "Aber eine Heirat wollen wir gut vorbereiten. Da wir beide über 50 sind, kommt es nun auch nicht mehr auf ein Jahr mehr oder weniger an" (queer.de berichtete).

Seinen Partner durfte Garg mehrere Monate nicht sehen

Noch Ende Juli hatte der Landesminister zusammen mit Parteifreun*innen dafür demonstrieren müssen, seinen damals in New York lebenden Partner überhaupt wieder treffen zu dürfen (queer.de berichtete). Hintergrund der über fünfmonatigen Zwangstrennung war, dass unverheirateten Lebenspartner aus Nicht-EU-Staaten aufgrund der Coronakrise die Einreise nach Deutschland verweigert wurde.



Heiner Garg (re.) und sein Ehemann (Bild: privat)

Heiner Garg ist seit 2000 Landtagsabgeordneter in Schleswig-Holstein. Bereits in der Regierung von CDU-Ministerpräsident Peter Harry Carstensen war er zwischen 2009 und 2012 Sozialminister, 2017 übernahm er den Posten erneut in der Jamaika-Koalition von Daniel Günther, außerdem ist er zweiter stellvertretender Ministerpräsident. Seit 2011 fungiert er als Landesvorsitzender der FDP.

Garg will "etwas an die Community zurückzugeben"

Garg, der sich als Minister immer wieder für LGBTI-Themen einsetzt, hatte sein Coming-out bereits als Teenager auf dem Land im katholischen Baden-Württemberg. "Dass ich heute mit meiner Sexualität und Partnerschaft öffentlich umgehen kann, habe ich auch der Community zu verdanken und all den Streiterinnen und Streitern, die schon Ende der 60er-Jahre – denken wir nur an Stonewall und Christopher Street – auf die Barrikaden gegangen sind und sich gegen Repressionen gewehrt und für Freiheit gekämpft haben", sagte er im vergangenen Jahr im Interview mit dem DAH-Portal magazin.hiv. "Ich hatte mir deshalb schon zu Beginn meines politischen Engagements vorgenommen, etwas an die Community zurückzugeben." (cw)