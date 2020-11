Liebes-Aus für den ersten Prince Charming

Heute, 11:00h,

"Das war's. Mit Nicolars. Wurde mir eben so mitgeteilt." Mit diesen Worten sorgte Nicolas Puschmann in seiner Instagram-Story am Sonntag für Aufregung unter seinen Fans. Zunächst glaubten viele von ihnen noch, dass es sich dabei um einen "Prank" handle und Puschmann nicht wirklich das Liebes-Aus mit seinem Beau Lars Tönsfeuerborn verkündet hatte. Es wurde gemutmaßt, dass das Paar lediglich den Namens-Mix Nicolars beerdigen möchte. Am Montag bestätigte der 30-Jährige aber in einem Instagram-Text das Liebes-Aus mit seinem ein Jahr jüngeren Freund.



"Leider ist das, was viele von euch vermutet haben, Realität. Lars hat sich gestern von mir getrennt und damit geht unsere gemeinsame Liebesreise für mich völlig überraschend zu Ende", so Puschmann. "Ich habe an eine gemeinsame Zukunft mit Lars geglaubt und wurde von der Trennung komplett überrumpelt. Ich bin einfach sehr verletzt und muss nun mit der neuen Situation klarkommen." Er bat um Verständnis, dass er jetzt Zeit zum Trauern und zum Reflektieren brauche. "Gebt mir die Chance, mit Lars und im privaten Rahmen die Sachen zu sortieren. Danke für euren liebevollen Support, das tut gut!" Dabei zeigte sich Puschmann in einem Bild, in dem er allein am Waldrand spaziert.



- Werbung -

"Ich habe mich von ihm getrennt"

Tönsfeuersborn bestätigte fast zeitgleich die Trennung: "Ich habe mich von ihm getrennt", schrieb der 29-Jährige. Zu den Gründen wollten der Düsseldorfer aber keine Angaben machen: "Das einzige, was ich dazu sagen möchte, keiner von uns hat sich etwas zu schulden kommen lassen." Auch er müsse die Sache erst einmal verarbeiten und zur Ruhe kommen. In Richtung seines Ex schrieb er: "Ich danke dir für eine unvergessliche Zeit und für die starke Schulter in vielen Lagen. Was kommt, wird die Zukunft zeigen." Zur Mitteilung stellte Tönsfeuersborn ein stylisches Schwarzweißbild, in dem er bedröppelt nach unten schaut.



Puschmann war in der Ende 2019 gezeigten und grimmepreisprämierten ersten Staffel der schwulen Datingshow "Prince Charming" der Märchenprinz, nach dem 20 Kandidaten lüsteten – darunter auch der Podcaster Tönsfeuerborn. In der letzten Folge wählte Puschmann den Rotschopf als seinen Gewinner aus. Das Paar zog schnell zusammen – und zelebrierte monatelang seine Beziehung auf Instagram.



Aber trotz der Trennung muss die Show weitergehen: Derzeit werben 20 neue Kandidaten um die Gunst des neuen Märchenprinzen Alexander Schäfer. Im Premiumbereich von TVNOW wird seit Montag die fünfte Folge der Datingshow gezeigt, auf Vox läuft am Montagabend um 22.15 Uhr die dritte Folge in einer Free-TV-Premiere an. (cw)