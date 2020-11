Orbán-Regierung stellt homo- und trans-feindliche Verfassungsergänzung vor

Heute, 09:22h,

Die Regierung des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán will in die Verfassung des Landes Definitionen von Elternschaft und Geschlecht hineinschreiben lassen, die sich gegen LGBTI richten. Nach dem am Dienstag ins Parlament eingebrachten Entwurf (PDF) von Justizministerin Judit Varga (Fidesz) soll es künftig in der Verfassung heißen, dass "die Mutter eine Frau ist und der Vater ein Mann".



Der Satz ergänzt einen seit 2012 im Rahmen der neuen Verfassung geltenden Artikel, der bereits die Ehe als Verbindung aus Mann und Frau definiert. Ferner heißt es nun, Grundlage einer Familie sei die Ehe und die Eltern-Kind-Beziehung, worauf der neue Satz zu Mutter und Vater folgt. Während das noch Interpretationsraum lässt, legte die Justizministerin laut der ungarischen LGBTI-Organisation Háttér-Gesellschaft zugleich eine einfachgesetzliche Reform vor, die die Adoption von Kindern nur noch verheirateten Paaren ermöglichen würde. Bisher war sie auch Einzelpersonen und unverheirateten Paaren möglich, in der Praxis allerdings zunehmend eingeschränkt.



Ferner soll es es künftig in der Verfassung heißen, dass Ungarn das "Recht der Kinder auf Selbstidentifikation entsprechend ihrem Geburtsgeschlecht" schütze. Im Frühjahr war in Ungarn ein Gesetz in Kraft getreten, der die rechtliche Anerkennung von trans Personen in ihrem Geschlecht künftig ausschließt (queer.de berichtete). Stattdessen erfasst der Personenstandseintrag beim Standesamt, auf dem alle offiziellen Dokumente wie Personalausweise oder Führerscheine basieren, künftig nicht mehr das "Geschlecht", sondern das "Geschlecht zur Geburt" – definiert als "das biologische Geschlecht", wie es "durch primäre geschlechtliche Merkmale und Chromosomen bestimmt" werde. Der Eintrag wäre danach – ebenso wie der Vorname – nicht mehr änderbar. Gegen das Gesetz hatten LGBTI-Organisationen Klage beim Verfassungsgericht eingereicht.



Ein weiterer Punkt der umfassenden Verfassungsergänzungen betont zudem, dass Ungarn Bildung an Werten ausrichte, "die auf der verfassungsmäßigen Identität Ungarns und der christlichen Kultur beruhen" – die Háttér-Gesellschaft vermutet unter Berufung auf frühere Äußerungen von Politikern, das richte sich etwa gegen akzeptierende Aufklärungsarbeit an Schulen über LGBTI.



Der stellvertretende Ministerpräsident Zsolt Semjen, ein Christdemokrat, hatte letzte Woche erklärt, dass Ungarn in seiner Verfassung zum Schutz von Kindern ein Verbot von "Gender-Propaganda" verankern sollte. Er sagte auch, dass Schwule keine Kinder adoptieren und Familien gründen dürfen sollten. Unabhängig von der Verfassungsergänzung entschied der Justizausschuss des Parlaments am Dienstag zudem für eine Vorlage, die Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsbehörde des Landes zum Januar 2021 aufzulösen.

Ungarn als Bewahrer der "Naturgesetze"

In der Begründung der Verfassungsänderung heißt es, "'moderne Ideen', die alle traditionellen Werte, einschließlich der Schaffung der beiden Geschlechter (einer Frau und eines Mannes) relativieren", würden Anlass zur Sorge geben. Gegen "die ständige Bedrohung der Naturgesetze" und von Konzepten über Gemeinschaften aus der "Schöpfungsordnung" müsse der Gesetzgeber mit Garantien "zum Schutz von Kindern und der Rechte künftiger Generationen" reagieren. Die "Schaffung der Mutter als Frau, des Vaters als Mann" und die Anerkennung des Geburtsgeschlechts dienten zur Bildung einer "Grundlage für das Überleben Ungarns als starke Gemeinschaft".



Der Zeitpunkt für die Verfassungsänderung sei kein Zufall, kommentiert die Háttér-Gesellschaft. Erneut würden extrem restriktive Regelungen, die gegen internationale und europäische Menschenrechtsprinzipien verstoßen, eingebracht, wenn Demonstrationen nicht erlaubt seien. "Das Muster ist bekannt, die Regierung ging so bereits im Frühjahr vor, als auf dem Höhepunkt der ersten Epidemiewelle das Wichtigste für sie die Entrechtung von Trans- und Intersexuellen war. Das Ziel ist klar: Die Menschen sollten sich nicht mit den Mängeln des Krisenmanagements der Regierung befassen, sondern mit den restriktiven Vorschlägen, die aus der Schreibtischschublade gezogen werden."

Konflikt mit EU verschärft sich

Der Entwurf für die Verfassungsänderungen wurde zu einem Zeitpunkt eingebracht, an dem sich Ungarn in einem erneut verschärften Streit mit der EU um die Wahrung der Grundrechtecharta der Europäischen Union befindet. Laut einem sogenannten Rechtsstaatsmechanismus, der an den neuen Sieben-Jahres-Haushalt der EU gekoppelt werden soll, sollen künftig die Zahlungen an Mitgliedstaaten bei Verstößen gegen die Grundrechtecharta gekürzt werden können.



Orbán hat nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP in einem Brief an die EU-Kommission mit seinem Veto gegen den Haushalt gedroht, sollte an dem Rechtsstaatsmechanismus festgehalten werden. Der Haushalt muss einstimmig von den Mitgliedstaaten verabschiedet werden. Ungarn wie auch Polen stehen seit Jahren in der EU wegen rechtsstaatlicher Verfehlungen am Pranger. Die Europäische Kommission will derweil in dieser Woche ihren ersten Strategieplan zur LGBTI-Gleichstellung vorstellen.



Orbán hatte erst kürzlich Verständnis für eine rechtsextreme Politikerin gezeigt, die ein Kinderbuch einer Lesben-Organisation öffentlich geschreddert hatte (queer.de berichtete). "Lasst unsere Kinder in Ruhe!", sagte er dazu in Richtung queerer Community. Im August hatte er mitteleuropäische Nationen aufgerufen, sich für ein konservativeres Europa zu verbünden (queer.de berichtete). "Der Westen hat aufgegeben, an die Stärke der Nation und der Familie zu glauben," kritisierte er, westliche Staaten glaubten nicht mehr "an ein christliches Europa und experimentieren stattdessen mit einem gottlosen Kosmos, Regenbogenfamilien, der Migration und einer offenen Gesellschaft." (nb/AFP)