Neuer Haftbefehl gegen Abdullah A. H. H.

Heute, 13:09h,

Die Bundesanwaltschaft hat am Dienstag beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs einen neuen Haftbefehl gegen den 20-jährigen Syrer Abdullah A. H. H. wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes, versuchten Mordes sowie gefährlicher Körperverletzung erwirkt. Der neue Haftbefehl ersetzt den alten des Amtsgerichts Dresden vom 21. Oktober.



H. wird beschuldigt am 4. Oktober in der Dresdner Innenstadt ein schwules Paar aus Nordrhein-Westfalen mit dem Messer attackiert zu haben. Dabei tötete er einen 55-jährigen Thomas L., sein 53-jähriger Partner überlebte schwerverletzt. Der Beschuldigte war gut zwei Wochen nach der Tat am 20. Oktober vorläufig festgenommen worden. Am Tag darauf hat die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe die Ermittlungen übernommen.

Homo-Hass als mögliches Motiv weiter unerwähnt

Zuletzt kritisierten LGBTI-Aktivst*innen, dass das mögliche Motiv Homosexuellenhass in den Ermittlungen stets unerwähnt bleibt (queer.de berichtete). Der Dresdner Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt hatte vergangenen Monat sogar zugegeben, dass das mögliche Motiv überhaupt kein Thema für die Öffentlichkeit sei. Wörtlich sagte er bei einer Pressekonferenz: "Zur sexuellen Orientierung der Opfer äußern wir uns nicht."



Auch die Bundesanwaltschaft setzt die Schweigespirale fort. In der Pressemitteilung heißt es zum Motiv lediglich: "Der Beschuldigte handelte dabei aus einer radikal-islamistischen Gesinnung heraus. Er wollte die beiden Tatopfer als Repräsentanten einer von ihm als 'ungläubig' abgelehnten freiheitlichen Gesellschaft auslöschen."



Das Todesopfer Thomas L. wurde am 6. Oktober in Krefeld beigesetzt (queer.de berichtete). Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft. (pm/dk)