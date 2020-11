Rechtsextreme marschieren am Nationalfeiertag durch Warschau

Szenen aus einer europäischen Hauptstadt von diesem Mittwoch

Heute, 09:59h,

Trotz eines Verbots sind am Mittwoch tausende polnische Nationalist*innen und Rechtsradikale beim sogenannten Unabhängigkeitsmarsch durch Warschau gezogen. Eine Wohnung in einem Haus an der Route ging in Flammen auf – der Brand sei vermutlich von Pyrotechnik ausgelöst worden, hieß es in einem Tweet der Feuerwehr.



Videoaufnahmen zeigten, wie mit Feuerwerkskörpern auf einen Balkon gezielt wurde, auf dem die Regenbogen- und Frauenstreik-Flagge angebracht war – unter letzterer Symbolik hatte es in den letzten Wochen tagelange Massendemos nach dem Urteil zur Verschärfung des Abtreibungsrechts gegeben (queer.de berichtete). Erst geriet ein Balkon unter der Wohnung in Brand, dann die Wohnung zwei Etagen tiefer. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sagte der Bewohner gegenüber dem Sender TVN24.



Weitere Fernsehaufnahmen des Tages zeigten, wie Demonstrant*innen Steine und Feuerwerkskörper auf Polizisten warfen oder in der Innenstadt randalierten. Bei Auseinandersetzungen seien mehrere Einsatzkräfte verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch auf Twitter mit. Man habe Tränengas und Gummigeschosse eingesetzt und es habe mehrere Festnahmen gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend.

Demo richtete sich auch gegen LGBTI



Eines der Motive zur rechten Demo vom Mittwoch

Wegen der Corona-Pandemie hatte Warschaus Oberbürgermeister Rafal Trzaskowski den Marsch verboten, zu dem rechte Organisationen für den polnischen Nationalfeiertag aufgerufen hatten. In Polen sind derzeit Versammlungen nur mit maximal fünf Personen erlaubt. Die Veranstalter riefen daraufhin zu einem Auto- und Motorradkorso durch die Innenstadt auf. Viele Teilnehmende ließen jedoch Autos und Motorräder in Nebenstraßen stehen und zogen zu Fuß weiter.



In den vergangenen Jahren gab es während des Marsches wiederholt schwere Ausschreitungen. In diesem Jahr lautete das Motto: "Unsere Zivilisation, unsere Regeln". Das Plakat dazu zeigt einen Ritter, der einen roten und regenbogenfarbenen Stern zerschlägt – eine Anspielung auf Kommunismus, Sozialismus und die queere Community. Bereits im August hatten Nationalist*innen in Warschau unter dem Motto "Stoppt LGBT-Aggression" demonstriert und an Regenbogenflaggen gezündelt (queer.de berichtete).



Vor sieben Jahren gingen Bilder um die Welt, wie Rechtsextreme am Tag der Unabhängigkeit die große Regenbogen-Kunstinstallation am Warschauer Erlöserplatz abfackelten (queer.de berichtete). Der platzüberspannende Regenbogen war ursprünglich für die EU-Ratspräsidentschaft des Landes im Jahr 2011 erstellt und in Brüssel aufgestellt worden und galt am Erlöserplatz bis zu seinem Abbau 2015 als Symbol für ein weltoffenes Polen. Es war nach Vandalismus mehrfach wiederhergestellt worden.

Direktlink | 11. November 2013 in Warschau: Der Regenbogen brennt

Der Tag der Unabhängigkeit am 11. November wird in Polen als Nationalfeiertag begangen. An diesem Tag im Jahr 1918 hatte Jozef Pilsudski in Warschau den Oberbefehl über die polnischen Truppen übernommen und die Unabhängigkeit ausgerufen. Dies fiel zusammen mit der Schließung des Waffenstillstands zwischen Deutschland und Frankreich. Mit den Friedensverträgen nach dem Ersten Weltkrieg wurde die lange Teilung Polens durch Preußen, Österreich-Ungarn und Russland dann überwunden. (dpa/nb)