Ein blinder Schwuler hofft auf den ersten Kuss

Heute, 10:34h, noch kein Kommentar

Leo ist von Geburt an blind, aber eigentlich ein ganz normaler Teenager. Er will keine Sonderbehandlung, sondern geküsst werden. Seine beste Freundin Giovana würde ja gerne, aber daran denkt Leo gar nicht.



Dann kommt Gabriel in seine Klasse. Er begleitet Leo nach Hause, bringt ihm das Tanzen bei und beschreibt ihm die Mondfinsternis. Und nach einer Party gehört auch Leo zu den Jungs, die schon mal geküsst wurden…

Die Sensation des ersten Kusses



Poster zum Film: "Heute gehe ich allein nach Hause" läuft seit 29. Oktober 2020 als VoD im Salzgeber Club

Daniel Ribeiros Film "Heute gehe ich allein nach Hause", der auf einem Kurzfilm des Regisseurs mit den gleichen Darstellern basiert, hat auf der Berlinale 2014 das Publikum im Sturm erobert und wurde mit dem Teddy Award ausgezeichnet. Selten wurde ein Coming-of-Age so warmherzig, einfach und klar erzählt. "Der Film tut so gut, als hätte man sich 94 Minuten Händchen haltend in die Sonne gesetzt", schrieb eine Kritikerin.



Auch queer.de-Autor Peter Fuchs war in seiner Kritik zum Kinostart vor fünf Jahren begeistert: "Heute gehe ich allein nach Hause" sei ein "leichtfüßiger Film, aber kein Leichtgewicht. Wohltuend auch, dass er das Coming-out nur am Rande problematisiert. Die schüchternen Annäherungsversuche der Protagonisten hingegen lassen einen die Sensation des eigenen ersten Kusses nachspüren."

Die Romanze von Daniel Ribeiro ist ein Film über das Verlieben, in den man sofort selbst schwer verliebt ist. Jetzt gibt es zum Wiederentdecken als Video on Demand im Salzgeber Club! (cw/pm)



Vimeo / Salzgeber Club | Deutscher Trailer zu "Heute gehe ich allein nach Hause" und Möglichkeit, den Film direkt anzuschauen

Infos zum Film



Heute gehe ich allein nach Hause (Originaltitel: The Way He Looks). Romanze. Brasilien 2014. Regie: Daniel Ribeiro. Darsteller: Ghilherme Lobo, Fabio Audi, Tess Amorim. Laufzeit: 96 Minuten. Sprache: portugiesische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 6. Salzgeber & Co. Medien. Seit 29. Oktober 2020 im Heute gehe ich allein nach Hause (Originaltitel: The Way He Looks). Romanze. Brasilien 2014. Regie: Daniel Ribeiro. Darsteller: Ghilherme Lobo, Fabio Audi, Tess Amorim. Laufzeit: 96 Minuten. Sprache: portugiesische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 6. Salzgeber & Co. Medien. Seit 29. Oktober 2020 im Salzgeber Club als Video on Demand