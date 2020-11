Hassattacke in Frankfurt: Jugendliche schlagen und treten auf queere Person ein

Heute, 05:48h, noch kein Kommentar

Mit mehreren Festnahmen endete am Samstagabend ein brutaler queerfeindlicher Angriff in Frankfurt am Main. Das 20-jährige Opfer, das in sozialen Netzwerken als "KweenDrama" bekannt ist, sprach in mehreren Online-Posts von Homophobie als Tatmotiv. Im offiziellen Polizeibericht wurde der wahrscheinliche Hintergrund der Attacke jedoch verschwiegen, die Nachrichtenagentur dpa machte aus dem Angriff auf einen Menschen sogar eine "Massenschlägerei".



Fakt ist, dass sich der Vorfall gegen 20:15 Uhr vor dem Einkaufszentrum "MyZeil" ereignete. Dort wurde das Opfer zunächst von mehreren Personen beleidigt. Nach kurzer Zeit begann einer der überwiegend jugendlichen Pöbler, auf "KweenDrama" einzutreten. Als sich die queere Person zur Wehr setzte, wurde sie von acht bis zehn weiteren jungen Männern mit Schlägen und Tritten angegriffen. In sozialen Netzwerken kursieren mehrere Videos der Attacke. Sie zeigen auch, dass nur wenige umstehende Menschen zu Hilfe kommen.

Vor dem Einkaufszentrum hielten sich 150 Personen auf

Nach Eintreffen der alarmierten Polizei konnten noch vor Ort mehrere Personen zwischen 14 und 30 Jahren festgenommen werden. Über die genaue Zahl gibt es keine Angaben. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. "Die Ermittlungen in der Sache dauern an", heißt es im Polizeibericht.



Insgesamt hielten sich laut Pressemitteilung zu diesem Zeitpunkt vor dem Einkaufszentrum rund 150 Menschen auf, die zudem gegen geltende Abstands- und Maskenanordnungen verstoßen haben sollen. Erst vor zwei Wochen war es auf Frankfurts berühmter Einkaufstraße Zeil zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Dabei waren Polizist*innen mit Flaschen und Eiern beworfen worden.

Wurde das Opfer von den Angreifern erkannt?

Ein möglicher Auslöser des Angriffs vom Samstag könnte ein Interview gewesen sein: Am Wochenende zuvor hatte "KweenDrama" im Frankfurter Youtube-Kanal "BrEso" über queere Themen und LGBTI-Feindlichkeit gesprochen. (cw)