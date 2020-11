Blog eines deutsch-niederländischen Paares ist die "Stimme für LGBTIQ+"

Das Onlineprojekt von Karl (li.) und Daan dürfte nach der Auszeichnung noch einige Aufrufe mehr erhalten (Bild: Instagram / Couple of Men

"Lonely Planet" zeichnet dieses Jahr angesichts der Corona-Krise nicht die hippsten Städte und Länder aus, sondern würdigt online 30 Orte, Menschen und Gruppen, die die Reisebranche verändern. Preise gibt es in drei Kategorien – Nachhaltigkeit, Gesellschaft und Vielfalt.



Der Preis "Stimme für LGBTIQ+" geht dabei an das Blog-Projekt "Couple of Men", das vom Niederländer Daan Colijn und vom Deutschen Karl Krause betrieben wird. Die beiden sind seit sieben Jahren auch privat ein Paar. Ihr Blog ist auf Deutsch und Englisch erhältlich.



"Mit seinen fesselnden Inhalten und den fantastischen Fotos ist der Blog eine wahre Fundgrube an Informationen über Reiseziele, Unterkünfte, Restaurants, Bars, Aktivitäten und Ausflüge für LGBTIQ+", so begründete "Lonely Planet" die Auszeichnung. "Die glückliche, liebevolle Beziehung zwischen Karl und Daan, die mittlerweile in Amsterdam leben, spiegelt sich in jedem Beitrag wider. Die beiden teilen auch persönliche Aspekte ihres Lebens mit ihren Follower*innen, darunter die schöne Geschichte, wie Karl Vater seines Sohnes und seiner Tochter wurde." Auf diese Weise wollten sie all jene unterstützen, die sich mit ihrer geschlechtlichen Identität oder ihrer sexuellen Orientierung schwer täten.



Couple of Men: Reisebranche muss integrativer werden

"Wir sind der Meinung, dass [die Reisebranche] ihren Fokus auf die Vielfalt unserer Community legen und damit integrativer werden sollte", erklärten die beiden Blogbetreiber. "Dass man einfach nur eine auf schwule Männer ausgerichtete Unterkunft/Kreuzfahrt/Reise als LGBTIQ+ verkauft, bedeutet nicht, dass man tatsächlich den Bedürfnissen und Wünschen einer breiteren Community gerecht wird."



Ein weiterer Preis geht nach Deutschland: Der aus Syrien geflohene Hesham Moadamani bietet in der Bundeshauptstadt Berlin Touren (Refugee Voices Tours) an, bei denen es um die Geschichte und Geschichten der Migration geht. Weitere Auszeichnungen: Den Preis für die nachhaltigste Städtereise erhält das schwedische Göteborg, das beste generationenübergreifende Reiseziel sind die Kanarischen Inseln und die meiste kulturelle Vielfalt gibt es im kalifornischen San Diego. (dk)