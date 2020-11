CSD Dresden fordert Gedenktafel für schwules Terroropfer

Der Tatort in Dresden – hier soll auf Wunsch des CSDs ein Gedenkort entstehen (Bild: Dresden.Respekt – Place to be! / twitter

Die CSD-Veranstalter*innen in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden werben dafür, mit einer Gedenktafel an den mutmaßlich aus Homophobie begangenen Terrormord vom 4. Oktober zu erinnern. Wie die "Sächsische Zeitung" berichtet, trifft sich CSD-Leiter Roland Zenker in Kürze mit Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert. Die Tafel soll am Tatort in der Ecke Schloßstraße/Rosmaringasse bis nächstes Jahr errichtet werden.



Der FDP-Politiker Hilbert hatte allerdings in der Vergangenheit ein schwieriges Verhältnis mit dem CSD gehabt, weil er anders als in anderen Städten jahrelang die Hissung der Regenbogenfahne während der Pride-Saison untersagte (queer.de berichtete). Erst dieses Jahr gab er auf Druck des Stadtrats seinen Widerstand auf. Die FDP-Fraktion im Stadtrat hat am Dienstag bereits ihre Unterstützung für die Forderung der CSD-Organisator*innen signalisiert.



Der Hintergrund der Terrortat: Der 20-jährige Syrer Abdullah A.H.H. wird beschuldigt, aus islamistischen Motiven den 55-jährigen Krefelder Thomas L. erstochen und seine Freund mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Die Behörden sprechen jedoch bis heute das mögliche Terrormotiv Homo-Hass nicht offen an (queer.de berichtete). Der Dresdner Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt hatte etwa vergangenen Monat grundsätzlich erklärt: "Zur sexuellen Orientierung der Opfer äußern wir uns nicht."

"Die Leute sollen wach werden"

CSD-Vorstandschef Zenker erklärte gegenüber der "Sächsischen Zeitung", dass es viel zu lange gedauert habe, bis von offizieller Seite Beileidsbekundungen gekommen seien. Außerdem sei es wohl kein Zufall gewesen, dass ausgerechnet ein schwules Paar Opfer der Attacke wurde. "Die Leute sollen wach werden", forderte Zenker.



Wir sind gespannt, was am Freitag bei dem Termin mit der LH Dresden, zum Thema Gedenken an die Opfer des Messerattentates, herauskommt. Bundesstiftung Magnus Hirschfeld 100% Mensch CSD Deutschland e.V. Posted by CSD Dresden e.V. on Monday, November 16, 2020 Facebook / CSD Dresden e.V.

Am Freitag fand in Krefeld eine Trauerfeier für das Todesopfer statt (queer.de berichtete). Anwesend waren auch Oberbürgermeister Frank Meyer (SPD) und die grüne Bundestagsabgeordnete Ulle Schauws. Beide forderten, dass die Motivation hinter der Tat aufgeklärt werden müsse. (dk)