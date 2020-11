Vermisster bisexueller Monteur tot aufgefunden

Heute, 13:02h,

Vor drei Wochen hatte die Hauptstadtpolizei die Bevölkerung um Hilfe im Fall des spurlos verschwundenen bisexuellen Monteurs Stefan T. gebeten (queer.de berichtete). Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, sei der 44 Jahre alte Mann tot aufgefunden worden. Weil er Opfer eines Verbrechens gewesen sein könnte, hat inzwischen die Mordkommission des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen.



Die Leiche von T. sei bereits am 8. November im Ortsteil Buch, der im äußersten Norden der Bundeshauptstadt liegt, gefunden worden. Die Rechtsmedizin konnte an Knochenteilen feststellen, dass es sich um den Vermissten handelte.



Bei gemeinsamen Ermittlungen der Mordkommission und der Staatsanwaltschaft, bei denen unter anderem Personen- und Leichenspürhunde zum Einsatz kamen, kamen die Beamt*innen auf die Spur eines 41-jährigen Pankowers, der am Mittwoch an seiner Wohnanschrift wegen des dringenden Verdachts des Totschlags vorläufig festgenommen wurde. Der Verdächtige soll am Mittwoch einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Die Ermittlungen würden noch andauern. Weitere Angaben zum Tathergang und zum möglichen Motiv des Verdächtigen machte die Polizei bislang nicht.

Stefan T. war bereits am 5. September spurlos verschwunden. Nach Polizeiangaben nutze der Vermisste verschiedene Dating-Plattformen, um sich sowohl mit Frauen als auch mit Männern zu treffen. (cw)