Hass: 350 trans Menschen binnen eines Jahres ermordet

Seit mehr als zwei Jahrzehnten gedenken Menschen in aller Welt am 20. November der Opfer transfeindlicher Gewalt – und üben Druck auf Regierungen aus, damit diese diskriminierende Gesetze endlich abschaffen und für ein besseres gesellschaftliches Klima für geschlechtliche Minderheiten sorgen. Anlass für den Gedenktag ist der Mord an der afromerikanischen trans Frau Rita Hester im Jahr 1998, der bis heute nicht aufgeklärt wurde. Anders als beim Mord an dem jungen Schwulen Matthew Shepard, der sich nur sechs Wochen vorher ereignet hatte, gab es fast keine Berichterstattung über Hester.



Noch immer zeigen erschütternde Berichte, wie notwendig dieser Tag ist: Laut Transgender Europe wurden in den letzten zwölf Monaten weltweit mindestens 350 trans Menschen in Hassverbrechen ermordet – Tendenz steigend. Die meisten Morde wurden aus Brasilien (152), Mexiko (57) und den USA (28) gemeldet. Seit Beginn der Zählungen am 1. Januar 2008 liegt die Zahl der registrierten Hassmorde von trans Menschen damit auf 3.664. Die Dunkelziffer dürfte allerdings noch viel höher liegen.



(Bild: TGEU)

Der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) sieht auch die Bundesrepublik in der Verantwortung: "Die Bundesregierung hat es bislang versäumt, transfeindliche Motivationen bei der Bekämpfung von Hasskriminalität und der Umsetzung der Istanbul-Konvention zu berücksichtigen", erklärte LSVD-Bundesvorstandsmitglied Henny Engels. "So wird Hasskriminalität gegen transgeschlechtliche Personen noch nicht einmal gesondert erfasst. Der LSVD fordert daher eine Reform der polizeilichen Erfassungssysteme, damit "Hasskriminalität detailliert aufgeschlüsselt und in ihren realen Ausmaßen gesellschaftlich sichtbar wird."



Der LSVD-Bundesverband fordert Schwarz-Rot außerdem auf, "unverzüglich eine unabhängige Expert*innen-Kommission einzusetzen, die eine systematische Bestandsaufnahme aller Erscheinungsformen von LSBTI-Feindlichkeit und damit verbundener Hasskriminalität erarbeitet und der Bundesregierung sowie dem Bundestag einen Lagebericht mit Handlungsempfehlungen vorlegt." Solche Kommissionen seien bereits zu Antisemitismus und Antiziganismus eingesetzt worden und hätten sich bewährt.

Kritik am deutschen Transsexuellengesetz

Auch andere LGBTI-Verbände verlangen mehr Engagement von der Bundesregierung: "In Deutschland sind wir noch weit von geschlechtlicher Selbstbestimmung entfernt. Noch immer regelt ein Sondergesetz, das Transsexuellengesetz, den Zugang zu Namensänderung und Gesundheitsversorgung und definiert 'Transsexualität' als Störung und Krankheit. Gerichte, Ärzt*innen und Psychiater*innen entscheiden über unsere Körper", erklärte die trans-feministische Aktivistin Lia Becker, die zu den Bundessprecher*innen von Die Linke.queer gehört. Sie bedauerte, dass die Bundesregierung bisher "ein umfassendes Gesetz zur körperlichen und geschlechtlichen Selbstbestimmung" verweigere. Außerdem verwies sie auf die prekäre Lage vieler trans Personen – so liege die Arbeitslosenquote in dieser Gruppe EU-weit bei 30 Prozent.



Die linke Bundestagsabgeordnete Doris Achelwilm erinnerte in einer Pressemitteilung daran, dass die Grund- und Menschenrechte von trans und nichtbinären Personen "in vielen Ländern unter Druck" stehen: "Das jährliche Gedenken muss Mahnung sein, für eine solidarische Gesellschaft zu kämpfen, in der Ausgrenzung und Gewalt keinen Platz haben und diskriminierte Menschen besonderen Schutz erfahren."



Achelwilms FDP-Kollege Jens Brandenburg forderte zum Transgender Day of Remembrance einen nationalen Aktionsplan gegen Homo- und Transfeindlichkeit, den Ausbau von Beratungsangeboten und die Abschaffung des Transsexuellengesetzes. Außerdem müsse Deutschland "die EU-Ratspräsidentschaft nutzen, um LGBTI-Rechte in der Europäischen Union aktiv zu verteidigen", so der queerpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion.



Die Lesben und Schwulen in der Union (LSU) sehen Transphobie und transfeindliche Gewalt als ein gesamtgesellschaftliches Problem an: "Es muss uns alle angehen. Was ich mir wünsche ist eine breite gesellschaftliche Allianz, an der sich möglichst viele beteiligen – ob Organisationen, Verbände, Vereine oder Einzelpersonen", erklärte LSU-Bundeschef Alexander Vogt. Erfahrungen Betroffener zeigten, "dass der Diskriminierungsschutz in der Praxis oft nicht greift", so Vogt. "Aus gesamtgesellschaftlicher Sicht muss es uns daher um die Frage gehen, wie wir die körperliche Unversehrtheit aller Menschen sicherstellen."



Das Netzwerk LSBTTIQ Baden-Württemberg weiß schon, wie es voran gehen könnte: durch die schnelle Einführung eines Selbstbestimmungsgesetzes, das die drei demokratischen Oppositionsparteien derzeit planen (queer.de berichtete). In einer Anhörung befürwortete die Mehrheit der Sachverständigen eine derartige Reform (queer.de berichtete). Das Netzwerk weist darauf hin, dass vergleichbare Regelungen bereits seit Jahren in anderen europäischen Ländern wie Dänemark, Irland, Schweden, Malta, Norwegen und Portugal existierten. "Es ist an der Zeit, dass auch in Deutschland ein Gesetz in Kraft tritt, das auf Selbstbestimmung beruht und die Forderung des Europarats nach schnellen, transparenten und zugänglichen Verfahren erfüllt", betonte Susanne Hun, Mitglied des Sprechendenrats des Netzwerks LSBTTIQ Baden-Württemberg.

Mehrere Events geplant

Vereinzelt werden am Freitag auch in Deutschland trotz der Corona-Krise Veranstaltungen zum Transgender Day of Remembrance begangen, dieses Mal aber oft nur virtuell. So findet die von mehreren Gruppen organisierte jährliche Gedenkveranstaltung in Stuttgart dieses Jahr bei Zoom statt (mehr Infos). Trans Inter Aktiv in Mitteldeutschland (TIAM e.V.) streamt zudem den ganzen Tag über mehrere Veranstaltungen von seinem Kongress "Geschlechtliche Vielfalt (er)leben" (mehr Infos).



In Frankfurt treffen sich Aktivist*innen um 16 Uhr dagegen in der realen Welt, vor der Hauptwache, um transfeindliche Gewalt sichtbar zu machen (mehr Infos). Und in Bremerhaven gibt es vor dem Stadttheater eine Kerzenaktion (mehr Infos). (dk)