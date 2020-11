"SOKO Stuttgart" ermittelt nach Mord in queerer Community

Im ZDF-Vorabendprogramm wird auch etwas geknutscht… (Bild: ZDF)

Am frühen Donnerstagabend beschäftigen sich die Ermittler*innen der Krimiserie "SOKO Stuttgart" mit einem Mordfall in der LGBTI-Community der Schwabenmetropole. In der 277. Folge der ZDF-Reihe wird Samuel Hofer, ein "stadtbekannter Barbesitzer und bunter Hund" (ZDF-Pressetext) tot aufgefunden. Er hatte die Kneipe "Strreusand" betrieben. Nun muss die Polizei herausfinden, ob Hofer persönliche Feinde hatte oder es sich bei der Tötung um ein homophobes Hassverbrechen handelte. Als Gaststar tritt die Stuttgarter Kult-Dragqueen Frl. Wommy Wonder auf.



In der 45-minütigen Folge wird unter anderem gezeigt, wie Aktivist*innen vor dem SOKO-Präsidium Aufklärung fordern. Die Ermittlungen führen zu mehreren Verdächtigen – etwa dem Vorpächter der Kneipe des Mordopfers, Anton Zapf (Thomas Arnold), mit dem sich der Ermordete überworfen hatte. Zapf hatte aus finanziellen Gründen die Lokalität an das spätere Opfer verkaufen müssen und sich bereits wegen Sachbeschädigung an seiner ehemaligen Kneipe eine Anzeige eingehandelt. Die SOKO fragt sich, ob der Streit mit Hofer dieses Mal eskaliert sein könnte.



Frl. Wommy Wonder spielt in dieser Folge sich selbst (Bild: ZDF / Markus Fenchel)

Die Ermittler*innen befragen auch Samuels Schwester Helena (Karen Dahmen), die am Boden zerstört ist. Ihr Bruder war eigentlich ihr Ein und Alles, nachdem beide vor Jahren den Kontakt zu den Eltern abgebrochen hatten. Aber war ihr Verhältnis wirklich so eng? Schließlich führt ein DNS-Abgleich auf die Spur eines jungen Iraners. Khaled Karimi (Arash Marandi) ist seit der Tat verschwunden – vielleicht, weil er Samuel erschlagen hat?



Die Erstausstrahlung von "Bunte Liebe" erfolgt am Donnerstag (26. November) um 18 Uhr im ZDF-Hauptprogramm. Bereits jetzt kann die Folge ohne Werbeunterbrechung in der ZDF-Mediathek angesehen werden. Dort wird die Episode bis zum 25. November 2021 zum Streaming zur Verfügung gestellt.



"SOKO Stuttgart" läuft seit 2009 im ZDF. Die Krimiserie ist der siebte Ableger der Kultserie "SOKO 5113", die erstmals 1978 ausgestrahlt worden war. (cw)