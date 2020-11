Die Ufa verspricht mehr LGBTI in Film und Fernsehen

Heute, 04:06h,

Die Ufa will in ihren Film- und Fernsehproduktionen die in Deutschland lebenden Menschen realistischer abbilden, etwa was den Anteil an Frauen, queeren Menschen und People of Color angeht. Dafür gibt sich das Filmunternehmen eine Selbstverpflichtung im Bereich Diversität, wie "Süddeutsche Zeitung" (Paywall-Artikel) und "Frankfurter Allgemeine Zeitung" in ihren Donnerstagsausgaben berichten. "Die Ufa strebt an, die Gruppen Gender, People of Color, LGBTIQ* und Menschen mit Beeinträchtigungen so abzubilden, wie es ihrem Anteil an der Bevölkerung entspricht", teilte eine Ufa-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur mit.



"Im Genderbereich streben wir 50 Prozent an, bei Menschen mit Migrationshintergrund 25 Prozent, wie es ihrem Anteil an der Bevölkerung entspricht", sagte Geschäftsführer Joachim Kosack der "Süddeutschen Zeitung". Zum angestrebten LGBTI-Anteil machte er im Interview keine Angaben.

Wehrmachtssoldaten bleiben weiße Männer

Die Quoten gelten jeweils für das gesamte Programm eines Jahres – nicht für jedes einzelne Format. "Wenn ich einen Film mit sieben Wehrmachtssoldaten produziere, die in einem Bunker eingeschlossen sind, dann wird es schwierig, ihn genderneutral halb mit Frauen und zur Hälfte mit Männern zu besetzen", meinte Kosack. Die Hauptrollen in Daily Soaps seien aber bereits jetzt fast zur Hälfte an Frauen vergeben.



Bis 2024 sollen die Ziele erreicht werden. Die Quoten beziehen sich aber nur auf die Menschen vor der Kamera – bei Festangestellten hinter der Kamera sei man an das Gleichbehandlungsgesetz gebunden und dürfe keine Gruppe bevorzugen. Das Unternehmen will nach eigenen Angaben auch hier auf mehr Diversität setzen. "Mehr Diversität hinter der Kamera ist eine Voraussetzung für mehr Diversität vor der Kamera", so die Sprecherin.

Hofmann: "Es geht um Strukturen, die Talent fernhalten"

Die Änderungen sollen sich auch inhaltlich widerspiegeln: "Wenn Sie sich das deutsche Fernsehen und auch die Ufa-Produktionen ansehen, sei es mit Blick auf People of Color, Migrationshintergrund oder Sexualität, dann finden Sie oft Alibi-Besetzungen, die nicht wirklich vom Klischee abweichen", sagte Ufa-Geschäftsführer Nico Hofmann der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Es gehe um "Gleichberechtigung und Chancengleichheit, wenn jemand Talent hat, die es etwa im Verhältnis zwischen Frauen und Männern immer noch zu wenig gibt. Es geht um Strukturen, die Talent fernhalten. Diese Strukturen aufzubrechen, das ist unser Thema."



In der "Süddeutschen" verteidigte Ufa-Geschäftsführer Joachim Kosack die Pläne der ARD, die von der Ufa produzierte neue Serie "All you need", die in einer Berliner Schwulen-WG spielt, nicht im Vorabendprogramm, sondern nur in der Mediathek auszustrahlen (queer.de berichtete). "Das Projekt wird nicht schlechter dadurch, dass es in der Mediathek läuft und nicht linear um 18.50 Uhr. Da hört man immer mit: Dann könnt ihr es auch lassen", sagte Kosack. "Wir werden dranbleiben, solche Dinge zu erzählen, auch am Vorabend. Ideal wäre aber, wenn in einer Serie ein Manager auftaucht, der schwul ist, was aber keine Rolle spielt. Oder ein Mensch im Rollstuhl. Oder eine Person of Color. Das ist Normalität." (cw/dpa)