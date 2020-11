Heute, 05:04h, noch kein Kommentar

In der AHF e.V. sind ab 01.Januar und ab 01. Februar oder zu einem späteren Zeitpunkt, für das Projekt: maincheck – Zentrum für Sexualität, Identität und Gesundheit,



zwei Stellen als Sozialpädagoge (m/w/d)



oder mit einem vergleichbaren Studium zu besetzen. Die Stellen werden vorerst befristet besetzt (2 Jahre). Stellenumfang 50% (ab 01.01.21) und 80% (ab 01.02.21).



Die Stellen beinhalten die persönliche Beratung im Bereich LSBTIQ+ (Einzel oder Gruppen) von Menschen mit Fragen zur Sexualität und Identität im psychosozialen Kontext (z.B. Co-ming-Out-Beratung), Testberatung als niedrigschwelliges Angebot (HIV und Infektions-krankheiten) sowie Gremienarbeit, Berichtswesen und Dokumentation.



Für diese Stellen wünschen wir uns jeweils eine verantwortungsvolle und kooperative Person.



Wir erwarten:

• mind. 2-3.-jährige Berufserfahrung in der psychosozialen Beratung sowie Erfahrung in der sozialpädagogischen Arbeit;

• Erfahrungen und Kenntnisse im LSBTIQ+ und queeren Kontexten:

• Zusatzqualifikationen: z.B. Sexualberatung, Anti-Diskriminierung, Coming-Out

• Mitarbeit an internen Konzepten;

• Teamfähigkeit und Kooperationsbereitschaft;

• Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

• Eigenverantwortliches, selbstständiges und flexibles Arbeiten;

• überzeugendes, offenes und verbindliches Auftreten;

• Akzeptanz und Aufgeschlossenheit gegenüber den Hauptbetroffenengruppen.

• Inhaltliche Weiterentwicklung der Beratungsstelle,

• Offenheit gegenüber flexiblen Arbeitszeitmodellen.



Wir bieten:

• Arbeiten im Team;

• unkonventionelles Arbeitsfeld mit eigenen Gestaltungsmöglichkeiten;

• Fortbildung und Supervision;

• Bezahlung nach Haustabelle.



Ihre Bewerbung adressieren Sie bitte an die Fachbereichsleitung, Herr Gehrig, Psychosoziales und Prävention, der AHF e.V. und übermitteln diese ausschließlich per E-Mail an .



Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter (069) 405868-0.



Bewerbungsfrist ist der 31.12.2020