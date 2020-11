Heute, 05:04h, noch kein Kommentar

Bei der AHF e.V. ist ab dem 01.01.2021 oder zu einem späteren Zeitpunkt im Fachbereich Psychosoziales und Prävention eine Stelle als



LSBTIQ+ Netzwerkkoordinator*in



zu besetzen (Stellenumfang 80% befristet auf 1 Jahr). Eine Fortführung ist angestrebt.



Die Stelle beinhaltet die Vernetzung und Unterstützung von verschiedenen Trägern und Gruppen im Bereich von LSBTIQ+ in Frankfurt und Rhein/Main.



Für diese Stelle wünschen wir uns eine/n verantwortungsvolle/n und kooperative/n Mitarbeiter*in mit einem guten Zugang zur Community.



Wir erwarten:

• Abgeschlossenes Studium einer Sozial- oder Geisteswissenschaft

• Interesse an der Zusammenarbeit von queeren Menschen

• Kompetenzen und Erfahrungen im Networking, Öffentlichkeitsarbeit, Konzeptentwicklung

• Kompetenzen in Förder- und Berichtswesen

• Kenntnis der queeren Community und ihren Themen

• Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten (Abend- und Wochenendterminen)

• Selbständigkeit, Engagement und Organisationsfähigkeit

• Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie Erfahrungen mit Projektarbeit



Ihre Aufgaben:

• Durchführung von Vernetzungsveranstaltungen zur Ermöglichung und Verstetigung des Austauschs der verschiedenen Akteur*innen

• Unterstützung vorhandener Angebote

• Unterstützungsangebote für das Erstellen von Förderanträgen

• Durchführung von Sensibilisierungen und Fachveranstaltungen

• Zusammenarbeit mit Verwaltung und Ämtern im Projektbereich Akzeptanz und Vielfalt auf kommunaler Ebene, in Landkreisen und hessenweit

• Thematisierung bisher unterrepräsentierter Themen im LSBT*IQ-Bereich, Stärkung bisher in Bezug auf LSBT*IQ schwächer strukturierter Regionen



Wir bieten:

• Arbeiten im Team und an verschiedenen Themen der queeren Community;

• unkonventionelles Arbeitsfeld mit eigenen Gestaltungsmöglichkeiten;

• Gremienarbeit

• Möglichkeiten von Fortbildung sowie Supervision;

• Bezahlung nach Haustabelle.



Ihre Bewerbung adressieren Sie bitte an die Fachbereichsleitung, Herr Gehrig, Psychosoziales und Prävention, der AHF e.V. und übermitteln diese ausschließlich per E-Mail an bewerbung@ah-frankfurt.de.



Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter (069) 405868-0.



Bewerbungsfrist ist der 31.12.2020