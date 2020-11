Die große schwule Abschiedsparty

Heute, 07:20h, noch kein Kommentar

Jesse, attraktiver Mittelpunkt der queeren Hipster-Szene in San Francisco, hat genug von seinem Leben als erfolgloser freischaffender Künstler. Er beschließt, wieder zurück in seine Heimatstadt in Ohio zu gehen, wo sein Dad auf ihn wartet.



Poster zum Film: "I Want Your Love" läuft ab 26. November 2020 als VoD im Salzgeber Club

Jesse verkauft seine Sachen, trifft seinen Exfreund, hat einen One-Night-Stand und lädt schließlich seine Freunde, Mitbewohner und ehemaligen Liebhaber zu einer Abschiedsparty ein, auf der alle sehr viel Spaß haben, er selbst aber nicht erscheint.



48 Stunden voll bittersüßen Abschiednehmens, Sex und Zukunftsangst und zunehmender Gewissheit: "I Want Your Love" ist ein poetisch-explizites Zeitgeistporträt über die queere Szene in San Francisco – hautnah, ehrlich und mit beiläufiger Schönheit von Travis Mathews, einem der wichtigsten Filmemacher des New Wave Queer Cinema, festgehalten. Produziert wurde der anspruchsvolle FSK-18-Spielfilm vom schwulen Pornostudio Naked Sword.

Das sehenswerte Indie-Drama aus dem Jahr 2012, das mit einem überschaubaren Budget von knapp 80.000 Dollar entstand, gibt es jetzt als Video on Demand im Salzgeber Club. (cw/pm)



Vimeo / Salzgeber Club | Trailer zu "I Want Your Love" und Möglichkeit, den Film direkt anzuschauen