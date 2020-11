Die Linke.queer kritisiert Abfragen des Sexualverhaltens beim Blutspenden

Alex Juel / flickr) Wer darf Blut spenden und sollen Homos und Heteros anders behandelt werden? Diese Frage treibt derzeit die queeren Parteiorganisationen um (Bild:

Heute, 11:23h,

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Die Linke.queer hat einen gemeinsamen Appell von Lesben und Schwulen in der Union (LSU) und der Arbeitsgemeinschaft der SPD für Akzeptanz und Gleichstellung (SPDqueer) für eine Beendigung des Blutspendeverbots für schwule und bisexuelle Männer kritisiert. "Anstatt Diskriminierungen abzuschaffen fordern SPDqueer und LSU neue diskriminierende Regeln für Blutspenden", so die Bundessprecher von Die Linke.queer, Frank Laubenburg und Daniel Bache, am Mittwoch. "Wir sind entsetzt darüber, dass die beiden bürgerlichen Organisationen von SPD und CDU/CSU Blutspenden an überholte moralische Werte knüpfen wollen und weisen diesen Vorschlag als unsolidarisch und zudem gefährlich zurück."



Gegenwärtig werden schwule und bisexuelle Männer grundsätzlich vom Blutspenden ausgeschlossen, außer wenn sie angeben, zwölf Monate lang auf Sex mit Männern verzichtet zu haben – selbst Intimitäten mit dem eigenen Ehemann sind verboten. Bei Heterosexuellen gilt keine derartige Sex-Karenzzeit. LSU und SPDqueer hatten vorgeschlagen, das individuelle Risikoverhalten abzufragen und nicht mehr zwischen sexuellen Orientierungen zu unterscheiden.



Ausschnitt aus dem aktuellen Fragebogen eine bayerischen Blutspendedienstes , bei dem nach nach dem Sexualverhalten und indirekt der sexuellen Orientierung gefragt wird

"Konservatives Märchen von der 'sicheren' Monogamie"

Für Die Linke.queer schafft dieser Vorschlag neue Diskriminierungen: "Neuinfektionen mit HIV finden sowohl bei Menschen in (vermeintlich) monogamen Beziehungen als auch bei Menschen mit wechselnden Sexualpartner*innen statt", erklärten Laubenburg und Bache. "Wenn die queeren Organisationen von SPD und CDU/CSU nun gemeinsam fordern, 'Personen mit sexuellem Risikoverhalten, z. B. Geschlechtsverkehr mit häufig wechselnden Partnern' für vier Monate von der Blutspende auszuschließen, wird hier ausschließlich das konservative Märchen von der 'sicheren' Monogamie und der 'gefährlichen' Promiskuität bedient. Ein Wording [eine Formulierung, Red.], bei dem wechselnde Sexualpartner*innen als 'Risikoverhalten' gelten, ist inakzeptabel und diffamierend." Auch Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter auszuschließen sei "eine diskriminierende und diffamierende Forderung, die auf keiner wissenschaftlicher Erkenntnis beruht".



Laubenburg und Bache argumentieren, dass Abfragen des eigenen Sexualverhaltens beim Blutspenden ohnehin realitätsfremd seien: "Alle Forderungen, die das 'individuelle sexuelle Verhalten' zum Kriterium bei Blutspenden machen wollen, ignorieren vollkommen die Blutspendepraxis. Weder ist eine Erfassung des individuellen Sexualverhaltens wünschenswert noch ist zu erwarten, dass Blutspender*innen sich hierzu von ehrenamtlichen Helfer*innen ausführlich befragen lassen und ausführlich antworten." (pm)