Zahl der HIV-Neuinfektionen unter Schwulen konstant

In Deutschland ist die Zahl der neuen HIV-Infektionen im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Im Jahr 2019 wurden 2.600 Neuinfektionen registriert und damit rund 100 Fälle mehr als im Vorjahr, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag in Berlin mitteilte. Ende vergangenen Jahres stieg damit die Zahl der Infizierten insgesamt auf 90.700, schätzungsweise 10.800 wussten demnach nichts von ihrer Ansteckung.



Wer von seiner Infektion nichts weiß, kann das Virus laut RKI unbeabsichtigt weitergeben. Außerdem sei die Sterblichkeit bei Spätdiagnosen höher. Im Jahr 2019 starben geschätzt 380 Menschen an HIV. Seit Beginn der Epidemie in den Achtzigerjahren schätzen die RKI-Experten die Zahl der Todesfälle auf 29.500.

Erfolge beim Kampf gegen HIV unter homosexuellen Männern

"Dieser leichte Anstieg der Infektionszahlen zeigt, dass weitere Anstrengungen notwendig sind, insbesondere um die Testangebote zu verbessern und den Zugang zur Therapie für alle in Deutschland mit HIV lebenden Menschen zu gewährleisten", erklärte RKI-Präsident Lothar Wieler. Als Erfolg wertete er den Ausbau von zielgruppenspezifischen Testangeboten und einen frühereren Behandlungsbeginn. Positiv sei hervorzuheben, das bei der wichtigsten Betroffenengruppe, den homo- und bisexuellen Männern, die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Jahren deutlich gesunken sei.



Die Zahl der geschätzten HIV-Neuinfektionen in der Gruppe der Männer, die Sex mit Männern haben (MSM), blieb 2019 im Vergleich zum Vorjahr konstant bei etwa 1.600, im Jahr 2013 waren es noch etwa 2.200 gewesen. Damit machen schwule und bisexuelle Männer noch immer über 60 Prozent der Neuinfektionen aus. Beim intravenösen Drogenkonsum infizierten sich im vergangenen Jahr etwa 360 Menschen, damit stieg diese Zahl erneut leicht. Etwa 650 Menschen steckten sich in Deutschland durch heterosexuelle Kontakte an.



96 Prozent der Menschen mit einer HIV-Diagnose erhalten eine umfassende medikamentöse Behandlung, die bei fast allen erfolgreich ist, so dass sie nicht mehr infektiös sind. Infektionen werden in erster Linie durch Menschen übertragen, deren HIV-Infektion noch nicht diagnostiziert ist.



Die geschätzten Neuinfektionen sind demnach nicht zu verwechseln mit den beim RKI gemeldeten Neudiagnosen. Da HIV über viele Jahre keine auffälligen Beschwerden verursacht, kann der Infektionszeitpunkt länger zurückliegen.

DAH fordert mehr PrEP

Die Deutsche Aidshilfe fordert angesichts der Zahlen weitere Initiativen, um HIV zu bekämpfen. So müsse die medikamentöse HIV-Prophylaxe PrEP noch bekannter und allen Menschen zugänglich gemacht werden, für die sie in Frage komme. Rund 17.500 Menschen nutzten nach Schätzungen der Deutschen Aidshilfe bisher diese Schutzmethode. "Das ist ein Erfolg, doch es könnten noch deutlich mehr sein. In kleineren Städten und ländlichen Regionen gibt es teilweise keine Möglichkeit, sich die PrEP verschreiben zu lassen", so die DAH.



Die Aidshilfe warnte auch vor Rückschritten durch die Corona-Pandemie. Anonyme Testangebote seien wegen der überlasteten Gesundheitsämter vielerorts stark eingeschränkt. (AFP/dk)