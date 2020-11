Bei RTL gibt's "Boys Boys Boys"

Heute, 13:08h, noch kein Kommentar

Nach dem verkorksten 2020 bahnt sich ein aufbauendes 2021 an: Bereits am Tag nach Neujahr wird RTL in seinem Hauptprogramm die erste Folge von "Take Me Out – Boys Boys Boys" zeigen, in der flirtwillige Jungs verkuppelt werden sollen. Die Sendung soll um 23.00 Uhr ausgestrahlt werden. In der Folgewoche am 9. Januar ist eine weitere Ausgabe angesetzt (dieses Mal um 22.30 Uhr). Die Folgen sollen zudem auch im RTL-eigenen Portal TVNOW zum Streaming bereitgestellt werden.



Für die beiden Spezialfolgen hatten die Produzent*innen im Vorfeld Castings in mehreren deutschen Städten durchgeführt. Gesucht wurden Männer zwischen 18 und 40, die "schlagfertig und um keinen Spruch verlegen" sind.



Die auf einem australischen Konzept beruhende Dating-Spielshow "Take Me Out" läuft bereits seit 2013 erfolgreich in einer heterosexuellen Variante, in der auch schon eine trans Kandidatin aufgetreten ist (queer.de berichtete). Dabei müssen sich Singlemänner normalerweise ein Date mit einer von 30 Kandidatinnen sichern, die aber durch den Druck auf einen Buzzer ihr Desinteresse zeigen können. Moderator seit Beginn ist Komiker Ralf Schmitz.



2017 gab es bereits eine schwule Version der Show in Thailand. Sie trug den Titel "Take Guy Out".

"Hauptsache es wird geliebt"

"Ich finde, es ist unsere Pflicht als Fernsehmacher*innen mehr Diversität auch aktiv ins Fernsehen zu bringen", erklärte "Take Me Out"-Produzentin Ilka Loch von "UFA Show and Factual". "Hauptsache es wird geliebt – wer sich liebt, sollte doch im 21. Jahrhundert keine Rolle mehr spielen! Und diese Botschaft wollen wir mit 'Take Me Out – Boys Boys Boys' in die Wohnzimmer transportieren."



Der Sender RTL und sein Streamingableger TVNOW haben zuletzt vermehrt in Formate für sexuelle Minderheiten investiert. Als besonders erfolgreich erwies sich die schwule Reality-Datingserie "Prince Charming", die zunächst bei TVNOW gestreamt und anschließend auf Vox ausgestrahlt wird. Noch vor dem Ende der zweiten Staffel wurde bereits ein dritte Staffel in Auftrag gegeben. Außerdem kündigte TVNOW den bisexuellen Ableger "Princess Charming" an (queer.de berichtete). (cw)