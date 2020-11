Mehr Geld für die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld

Jörg Litwinschuh-Barthel, der geschäftsführende Vorstand der Hirschfeld-Stiftung, ist über die Aufstockung "sehr zufrieden" (Bild: BMH / Sabine Hauf)

Heute, 06:30h,

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat in der Nacht zu Freitag in seiner sogenannten Bereinigungssitzung die institutionelle Förderung der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld erhöht. Im Haushaltsentwurf für das kommende Jahr sind nun zusätzliche Mittel in Höhe von 100.000 Euro für das "Archiv der anderen Erinnerungen" vorgesehen.



Das zentrale Stiftungsprojekt interviewt Zeitzeug*innen, die unmittelbar oder mittelbar unter den Folgen des Paragrafen 175 StGB in der frühen Bundesrepublik beziehungsweise des Paragrafen 151 StGB in der DDR gelitten haben. Das Videoarchiv finanziert die Bundesstiftung derzeit ausschließlich über Spenden und Drittmittel.

"Warteschlange" an betagten Senior*innen

Bereits in der vergangenen Woche hatte der grüne Bundestagsabgeordnete Kai Gehring beklagt, dass es aufgrund mangelnder Finanzen zu einer "Warteschlange" an hochbetagten Senior*innen gekommen sei, die sich bereiterklärt hatten, in Interviews von ihren Erfahrungen zu berichten (queer.de berichtete). Die Grünen hatte eine Aufstockung in Höhe von 200.000 Euro gefordert.



Jörg Litwinschuh-Barthel, der geschäftsführende Vorstand der Hirschfeld-Stiftung zeigte sich gegenüber queer.de "sehr zufrieden" über die Entscheidung des Haushaltsausschusses. "Damit erhalten wir für 2021 erstmals insgesamt bis zu 705.000 Euro institutionelle Förderung des Bundes."

Institutionelle Förderung erst seit 2017

Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld wurde vor neun Jahren von der schwarz-gelben Bundesregierung errichtet. Sie verfügt über ein Stiftungskapital in Höhe von 11,61 Millionen Euro und finanziert ihre Arbeit aus den Zinserlösen, Spenden und der institutionellen Förderung, die es jedoch erst seit drei Jahren gibt. Als kollektive Entschädigung für die deutsche Homosexuellenverfolgung nach 1945 waren im Haushalt 2017 erstmals 500.000 Euro bereitgestellt worden. (mize)



Update 09.25h: Reaktionen



Von Grünen und FDP wurde die Aufstockung der Mittel für die Hirschfeld-Stiftung begrüßt. "Das ist ein grüner Erfolg", erklärte der Bundestagsabgeordnete Kai Gehring, zuständiger Haushälter seiner Partei für den Justiz-Etat, am Freitagvormittag. "Union und SPD wurden von unseren grünen Forderungen inspiriert und setzen damit ein wichtiges Zeichen gegen Diskriminierung von LGBT*." Noch im Oktober hätten Union und SPD Forderungen nach einer zusätzlichen Förderung abgelehnt.



Rundum glücklich ist Gehring mit dem Beschluss aber nicht: "Die Hirschfeld-Eddy-Stiftung lässt die Koalition leer ausgehen. Dabei ist der Kampf gegen Diskriminierung von LGBT* nicht nur hierzulande, sondern auch auf internationalem Parkett bitter nötig." Die Verfolgung von queeren Menschen nehme weltweit eher zu als ab. Deutschland als Anwalt für universell gültige Menschenrechte müsse eine Pionierrolle einnehmen.



Als "ersten Schritt zur finanziellen Absicherung der beeindruckenden Stiftungsarbeit" begrüßte der queerpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Jens Brandenburg die Aufstockung. "In Zeiten niedriger Zinsen ist die Stiftung auf eine nachhaltige Stärkung der institutionellen Förderung angewiesen". Die wissenschaftliche Dokumentation und Aufarbeitung der LGBTI-Vergangenheit lege "einen Grundstein für die Antidiskriminierungsarbeit der Gegenwart. Sie darf nicht in Vergessenheit geraten."