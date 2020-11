Nach Trennung: Nicolas und Lars kochen bei Vox

Kurz vor der Trennung ließ sich "Nicolars" noch einmal beim Kochen filmen (Bild: TVNOW)

Der Kölner Privatsender Vox hat für die Zeit zwischen dem 21. und 23. Dezember drei Sonderausgaben seiner Erfolgsshow "Das perfekte Dinner" geplant, in denen drei prominente Paare die kulinarische Weihnachtszeit einläuten sollen. Am Tag vor Heiligabend wird der "Prince Charming" Nicolas Puschmann gemeinsam mit seinem rothaarigen Freund Lars Tönsfeuerborn kochen, den sich Nicolas im Finale der ersten Staffel der Datingshow aus einer Gruppe von ursprünglich 20 Männern ausgesucht hatte.



Das Pikante: Erst am 8. November hatten sich Nicolas und Lars überraschend getrennt – angeblich hat Lars seinen Prinzen verlassen, erklärten die beiden Influencer übereinstimmend (queer.de berichtete). Vox hatte die Sendung jedoch offenbar vor der Trennung aufgezeichnet. Damit kocht in Folge 3.649 von "Das perfekte Dinner" ausgerechnet ein Paar, das keines mehr ist – und "Prince Charming"-Fans dürften in der Episode nach Anzeichen suchen, warum es zwischen den beiden nicht geklappt hat.

An den anderen beiden Promi-Tagen kochen ebenfalls Pärchen, die aus Datingshows bekannt sind. Am 21. Dezember (Montag) sind es Susanne und Frank, die sich einst bei "First Dates" kennenlernten, das ebenfalls auf Vox gezeigt wird. Am Folgetag sind es Yasin und Samira, die Fans der RTL-Zwei-Show "Love Island" ein Begriff sein dürften. Diese beiden Paare sind – soweit bekannt – noch liiert. Alle Folgen der seit 14 Jahren laufenden Kochshow gehen um 19.00 Uhr auf Sendung.



Vox strahlt augenblicklich auch die zweite Staffel von "Prince Charming" aus – immer montags gegen 22.15 Uhr. Das Finale soll am 21. Dezember Free-TV-Premiere haben. Jeweils zwei Wochen vorher zeigt das Streamingportal TVNOW die Folgen. Die RTL-Gruppe hat bereits vor dem Finale eine dritte Staffel geordert (queer.de berichtete). (cw)