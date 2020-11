Wort des Jahres: "Gendersternchen" auf Platz 9

Catherine / flickr) Das Sternchen findet unter deutschen Schreiberlingen immer mehr Zuspruch – und zwar nicht nur, wenn man "böse" Worte wie F*tze oder die Mutter aller Kraftausdrücke – das englische f*ck – verschleiern möchte, sondern wenn mehr Geschlechter sichtbar werden sollen (Bild:

Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) hat am Montag das Ergebnis der Jury für die Wahl des Wort des Jahres bekanntgegeben. "Corona-Pandemie" belegte den ersten Platz, gefolgt von Lockdown und Verschwörungserzählung. Auf Platz vier folgt mit "Black Lives Matter" der erste Begriff, der nicht im Zusammenhang mit der Corona-Krise steht. Der zweite derartige Begriff – Gendersternchen – liegt auf Rang neun. Die GfdS wählt seit 1971 das "Wort des Jahres", um damit jene Begriffe zu würdigen, die die öffentliche Diskussion des betreffenden Jahres besonders bestimmt haben.

1. Corona-Pandemie

2. Lockdown

3. Verschwörungserzählung

4. Black Lives Matter

5. AHA

6. systemrelevant

7. Triage

8. Geisterspiele

9. Gendersternchen

10. Bleiben Sie gesund!

Das Gendersternchen bezeichnet den Einsatz eines Asterisks (Sternchens) als Mittel der geschlechtergerechten Schreibung im Deutschen ("Wähler*innen"). Es wird auch von queer.de verwendet. Damit sollen auch inter- oder transgeschlechtliche Menschen erfasst werden. Der Begriff selbst ist relativ neu und entwickelte sich in den Zehnerjahren aus dem englischen "Gender Star". Die GfdS erklärte, dass das erst dieses Jahr in den Duden aufgenomme Gendersternchen "die zunehmende Diskussion um einen sogenannten geschlechtergerechten oder -sensitiven Sprachgebrauch" symbolisiere.

GfdS fürchtet wegen Gendersternchen um Einheitlichkeit der Sprache

Die GfdS steht der Anwendung des Sternchens kritisch gegenüber. Die Organisation beklagte erst im August, dass bei der Verwendung "grammatisch falsche Formen" entstünden (queer.de berichtete). So könne etwa aus Arzt und Ärztin mit Gendersternchen Arzt*in oder Ärzt*in werden. Außerdem gebe es keine Einheitlichkeit, wie das Sternchen ausgesprochen werden soll. "Für die Sprechenden und für die Zuhörerinnen und Zuhörer entstehen so Unsicherheiten", so die Sprachschützer*innen. Eine andere Lösung für das Problem Geschlechtergerechtigkeit in der deutschen Sprache konnte die GfdS bislang aber nicht präsentieren.



Immer wieder gibt es Bezeichnungen aus der queeren Welt, die es in die Auswahl für das Wort des Jahres schaffen. Dem Sieg am nächsten war 2017 der Begriff "Ehe für alle", der es auf den zweiten Rang schaffte – nur "Jamaika-Aus" war im Superwahljahr von der Jury als noch wichtigerer Ausdruck angesehen worden (queer.de berichtete).



Im vergangenen Jahr wurde das Gendersternchen bereits als "Anglizismus des Jahres" ausgezeichnet (queer.de berichtete). (dk)