Homophober Pastor geht gegen Urteil wegen Volksverhetzung in Berufung

Ein Amtsgericht hatte Olaf Latzel wegen Volksverhetzung verurteilt – der evangelische Pastor behauptet aber, er habe bloß die Bibel zitiert

Heute, 14:24h, noch kein Kommentar

Ein vom Bremer Amtsgericht wegen volksverhetzenden Äußerungen gegen LGBTI verurteilter evangelischer Pastor hat Berufung gegen das Urteil eingelegt. Das bestätigte am Dienstag die Sprecherin des Gerichts. Der Berufungsantrag sei am vergangenen Freitag eingegangen.



Das Amtsgericht hatte den konservativen 53-jährigen Pfarrer Olaf Latzel, der in Bremen der St.-Martini-Gemeinde vorsteht, am 25. November aufgrund von abwertenden Äußerungen über sexuelle und geschlechtliche Minderheiten zu einer Geldstrafe von 8.100 Euro verurteilt (queer.de berichtete). Nun muss sich das Landgericht Bremen mit dem Urteil beschäftigen (Aktenzeichen Amtsgericht: 96 Ds 225 Js 26577/20).

Anlass für den Prozess gegen den Pfarrer waren Verlautbarungen Latzels in einem im Internet veröffentlichten "Ehe-Seminar", in denen er Homosexualität als "Degenerationsform von Gesellschaft" und als "todeswürdig" bezeichnete, die LGBTI-Community als "Gender-Dreck" herabwürdigte, und CSD-Besucher*innen vorwarf, "Verbrecher" zu sein (queer.de berichtete). Latzel hatte vor Gericht zwar einige Äußerungen bedauert – etwa die Bezeichnungen "Verbrecher" und "Dreck". Diese seien missverständlich gerwesen. Er habe aber lediglich die Position der Bibel darlegen wollen. Dabei sei er offenbar falsch verstanden worden.



Latzel war in den letzten Jahren wiederholt mit Ausbrüchen gegen ihm verhasste Gruppen in die Kritik geraten – neben Homosexuellen sind ihm beispielsweise Muslim*innen oder Buddhist*innen ein Dorn im Auge. Christliche Gläubige, so forderte er, sollten kein Verständnis und keine Toleranz für Menschen aus anderen Religionsgemeinschaften aufbringen. Außerdem polemisierte er gegen evangelische Pfarrerinnen, denen er grundsätzlich die Fähigkeit zur Ordination abspricht – er verweigerte sogar einer Pastorin ausschließlich wegen ihres Geschlechts, in seiner Kirche eine Trauerfeier zu leiten. (dpa/dk)