Nico Hofmann rät schwulen Schauspielern zum Coming-out

Heute, 10:00h, noch kein Kommentar

Der seit langem offen schwul lebende Filmproduzent und Ufa-Chef Nico Hofmann rät heimlich homosexuell lebenden Schauspielern, sich zu outen. "Man kann nur glücklich sein, wenn man zu seiner Sexualität steht und nicht ein falsches Leben aufrecht erhält", sagte der 60-Jährige der Illustrierten "Bunte" laut Vorabmeldung vom Mittwoch.



Dies gelte auch für Schauspieler, die aus Angst vor beruflichen Einschränkungen Coming-outs scheuen. "Das kann so weit gehen, dass sie sich bewusst mit Frau oder eigenen Kindern zeigen – oft endet das in einer Lebenslüge, mit der die Betroffenen dann irgendwann nicht mehr klarkommen."



Er selbst sei in der Schulzeit noch in Mädchen verliebt gewesen. An der Filmhochschule in München sei dann seine "persönliche Standortbestimmung" ein zentrales Thema gewesen. "Als ich meinen ersten Freund hatte, war ich 24 und bin relativ schnell mit ihm zu meiner Mutter gefahren – sie hat grundsätzlich eine entspannte Haltung in vielen Dingen."

- Werbung -

Hofmann führt die diesjährige Liste der "Top 100 Out Executives" in Deutschland an. Er gilt damit als bedeutendste LGBTI-Führungskraft in Deutschland (queer.de berichtete).



Er hatte sich in der Vergangenheit auch bereits in politischen Debatten geäußert. So kritisierte er vor einem Monat Friedrich Merz, den bei der Basis beliebtesten Kandidaten für den CDU-Vorsitz, weil dieser in einem Interview Homosexualität und sexuellen Missbrauch von Kindern in Zusammenhang gebracht hatte. Damals sagte der 60-Jährige: "Diese Interpretation hat es bereits schon einmal in dieser Republik gegeben, und zwar mit schwerwiegenden Folgen: Homosexualität war verboten. Homosexuelle wurden verfolgt. Die Parallele, die Herr Merz hier zieht, ist für mich moralisch völlig daneben." (queer.de berichtete). (AFP/cw)