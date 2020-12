Trans-Diskriminierung: Niederländische Regierung entschuldigt sich für Zwangssterilisationen

G20 Argentina / flickr) Wissenschaftsministerin Ingrid van Engelshoven tut das frühere niederländische Transsexuellenrecht leid (Bild:

Die niederländische Regierung hat sich am Montag für die jahrelange Zwangssterilisation von trans Menschen entschuldigt. Grund ist, dass das 1985 eingeführte niederländische Transsexuellengesetz trans Menschen nur anerkannte, wenn sie sich einer Zwangs-Operation unterziehen. Diese Regelung wurde erst 2014 abgeschafft.



Die linksliberale Wissenschaftsministerin Ingrid van Engelshoven (Democraten 66) erklärte, dass die Betroffenen unter der Regelung stark gelitten hätten. "Daher will die Regierung dieses Leiden anerkennen, sich dafür entschuldigen und eine finanzielle Kompensation auf den Weg bringen", so van Engelshoven.



De indringende persoonlijke verhalen laten de enorme impact zien van de oude Transgenderwet. Er is leed veroorzaakt en dromen zijn verloren gegaan. Daarom zijn erkenning, excuses en een financiële tegemoetkoming op zijn plaats. https://t.co/pEoZchz9Zd Ingrid van Engelshoven (@ivanengelshoven) November 30, 2020 Twitter / ivanengelshoven

Die Regierung arbeite daher an einem Gesetzentwurf, um allen trans Personen, die sich zwischen 1985 und 2014 einer derartigen Zwangs-OP unterziehen mussten, eine Entschädigungspauschale in Höhe von 5.000 Euro zu zahlen. Der Entwurf soll bis Sommer 2021 veröffentlicht werden.



Als weltweit erstes Land hatte Schweden 2018 die Kompensation von Opfern der Zwangs-OPs beschlossen. Betroffene erhalten dort eine Entschädigung von 225.000 Kronen, was nach dem aktuellen Umrechnungskurs rund 22.000 Euro entspricht (queer.de berichtete).

Deutschland schaffte Zwangs-OP 2011 ab

Viele andere Länder haben bereits derartige Zwangsoperationen abgeschafft. In Europa gilt die Praxis nach einer Entscheidung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes inzwischen offiziell als Menschenrechtsverstoß (queer.de berichtete). In Deutschland hatte das Bundesverfassungsgericht bereits 2011 diese Praxis für verfassungswidrig erklärt (queer.de berichtete). Auf eine Entschädigung warten Opfer der Praxis aber bis heute.



Die bayerische Landtagsabgeordnete Tessa Ganserer (Grüne) fordert angesichts der Ankündigung aus Den Haag eine entsprechende Regelung in Deutschland: "Die Niederländische Regierung entschuldigt sich für die Zwangssterilisation. Das erwarte ich auch von der Deutschen Bundesregierung. Unrecht anerkennen – Betroffene entschädigen", schrieb die erste offen transsexuelle Abgeordnete eines Landesparlaments auf Twitter. (dk)