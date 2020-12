Von Peter Fuchs

Der junge Latino Raul kauft in einem Supermarkt ein. Zwischen Regalen mit Nudeln und Auslagen mit Auberginen fällt ihm ein sexy Daddy auf. Nach erstem Augenkontakt liefern sich die beiden eine Cruising-Verfolgungsjagd, die aus dem Supermarkt raus bis ins schicke Haus des Daddys führt. Als der junge Mann dem Älteren bis an die Schwelle des Schlafzimmers nachgestiegen ist, lässt er vor Überraschung seine Einkäufe fallen. Der Mann heißt Ricky und erwartet ihn bereits ohne Klamotten im Bett. Dabei zerbricht eine Milchflasche, die weiße Flüssigkeit ergießt sich über den Boden.



Klar, ein sehr offensichtliches Bild, das kann man durchaus so machen. Dabei irritiert aber, dass sich niemand von den beiden an der verschütteten Milch stört, die in den Teppichboden sickert. Selbst in so einem Setting ist das fragwürdig und nur die erste Frage von vielen, die man sich beim Zuschauen stellt.

Orlando, Binghamton und Paris

"Pulse – Schlag gegen die Freiheit" ist ein Drama mit drei unabhängigen Handlungssträngen, zwei spielen in den USA, eine in Paris. Allen drei ist gemeinsam, dass sie auf Amokläufe und Massenmorde zusteuern, die uns in der jüngsten Vergangenheit erschüttert haben.



Raul und sein Partner Ricky (ja, es war ein Rollenspiel) leben in Orlando, Florida, und Raul macht sich abends auf, um im LGBTI-Club "Pulse" Freunde zu treffen. Die Verabredungen trifft er auch via Grindr. Ricky möchte lieber zuhause bleiben, Raul geht dennoch. Es kommt zum Streit zwischen den beiden an jenem Abend im Jahr 2016, an dem im "Pulse" ein Attentäter 49 Menschen ermorden und 50 weitere verletzen wird.



Eine Lehrerin, ein Flüchtling und ein eifersüchtiger Ehemann



Eine weitere Episode folgt einem Tag im Leben der Englischlehrerin Elena in einer Kleinstadt im Bundesstaat New York. Sie bereitet ehrenamtlich Geflüchtete auf Sprachtests zur Asylanerkennung vor. Als sie zuhause einem jungen Mann Unterricht gibt, wird sie Opfer häuslicher Gewalt. Ihr Ehemann scheint krankhaft eifersüchtig und ein brutaler Rassist zu sein.



Hier kommt es zur nächsten Irritation am Rande, so ähnlich wie bei der Milch zu Beginn. Besetzt als Ehemann wurde der Schauspieler Zak Steiner, der auch als Model arbeitet. Nun müssen nicht alle Bösewichte hässlich sein, aber jemanden in dieser Rolle zu besetzen, der so auffallend attraktiv ist, sollte einen Grund haben. Dieser tiefere Sinn bleibt in der Handlung jedoch verborgen, als Elena in ihre Schule geht, knapp bevor dort ein Attentäter 13 Menschen töten und 4 verletzen wird. Dieser Amoklauf fand 2009 statt.

Zwei Heteropaare mit queeren Heimlichkeiten



Pro-Fun hat "Pulse – Schlag gegen die Freiheit" mit deutschen Untertiteln auf DVD veröffentlicht

Der dritte Handlungsstrang spielt in Paris und beschreibt einen Abend im Jahr 2015. Zwei Heteropaare treffen sich zum Abendessen. Eine der Frauen ist schwanger, aber nicht so recht glücklich in ihrer Beziehung. Insgesamt lastet eine bedrückende Stimmung auf dem Abend, der als Spaßabend geplant war. Nach einem Barbesuch zum Vorglühen brechen sie zu dem Konzert im "Bataclan" auf, in dem drei Terroristen 89 Menschen ermorden werden.



In den Geschichten von Florida und Paris blitzen in der Mitte des Films kurz spannende Szenen auf. Verhandelt das schwule Paar den Altersunterschied in ihrer Beziehung, scheint dabei auch subtil die puertorikanische Herkunft von Raul eine Rolle zu spielen. Oder wenn in Paris im Laufe des Abends klar wird, dass unter den "traditionellen" Beziehungen der vier Menschen auch queere Heimlich- und Begehrlichkeiten verborgen sind.



Fragen, die man sich nicht stellen sollte



Am Ende des Films passieren dann die bereits befürchteten Amokläufe, und es stellen sich damit leider noch mehr Fragen beim Zuschauen: Warum verknüpft der Film fiktive Figuren mit realen Massenshootings? Warum sterben am Ende manche Protagonist*innen, manche nicht? Warum bleibt das Überleben bei manchen unklar? Warum sieht man zu Beginn des Films Szenen von Protagonist*innen, die am Ende tot sein werden, kombiniert mit Szenen von Protagonist*innen in ihrem Leben nach den Massakern? Warum läuft im Abspann eine Auflistung von allen Massenshootings in den USA, obwohl eine der Episoden ein Massenshooting in Paris ist?



Das sind nicht die Fragen, die man sich nach dem Ende eines solchen Films stellen sollte.



Die Folgen der Anschläge werden nicht erzählt



Was bleibt, ist ein Spielfilm, in dem drei Terrorakte das Leben von Menschen wie Du und Ich verwüsten. Der schwule Regisseur, Drehbuchautor und Darsteller Anthony Meindl (Ricky) zeigt aber nur, was davor war. So einen Film gibt es bereits, "Elephant" vom ebenfalls schwulen Gus van Sant, ein Meisterwerk. Im konkreten Fall wäre es interessanter gewesen, was die Terroranschläge bei den Protagonist*innen danach auslösen und verändern. Das würde den Überlebenden und Hinterbliebenen der realen Massaker mehr Respekt zollen und auch den Originaltitel des Films ("Where we go from here") plausibler machen.



Eine letzte Frage poppt beim Durchlaufen des Abspanns auf, vielleicht die alles bestimmende: Habe ich eben ein "Terror-Exploitation-Movie" gesehen? Ein Exploitationsfilm soll laut Wikipedia eine reißerische Grundsituation ausnutzen, um mittels ausbeutender Darstellung die Zuschauenden emotional zu manipulieren. Die Frage lässt sich bei "Pulse – Schlag gegen die Freiheit" leider mit Ja beantworten.

Pulse – Schlag gegen die Freiheit. (Original: Where we go from here). Drama. USA 2019. Regie: Anthony Meindl. Darsteller*innen: Anthony Meindl, Justine Wachsberger, Raphael Desprez, Camille De Pazzis, Nicolas Berger-Vachon, Zhan Wang, Olivia Taylor Dudley, Siva Kaneswaran, Zak Steiner, Matt Pascua, Lorenza Izzo, Ada Luz Pla. Laufzeit; 90 Minuten. Sprache: englisch-französische Originalfassung. Untertitel: Deutsch, Niederländisch, Englisch (optional). FSK 12. Pro-Fun Media