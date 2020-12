Entscheidet sich Olivia Jones für mehr Geld, Gehirn oder Sex-Appeal?

Wie gut ist Vize-Dschungelkönigin Olivia Jones beim Sortieren? (Bild: RTL)

ProSieben fragte 1.000 Leute: Wovon hätten Sie gerne 25 Prozent mehr? Geld? Gehirn? Oder Sex-Appeal? Olivia Jones kommt bei dieser Frage ins Grübeln: "Wer wünscht sich denn Gehirn? Damit kommst du ja heutzutage gar nicht weit." Ob Deutschland das auch so sieht? Das entscheidet sich in der neuen Primetime-Sendung "Die Show mit dem Sortieren", die am Mittwochabend im Unterföhringer Privatsender Premiere feiert. An den folgenden Mittwochen werden drei weitere Episoden ausgestrahlt.



Die Show wird von Jeannine Michaelsen moderiert, die den meisten als langjährige Moderatorin der Show "Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt" ein Begriff sein dürfte. In der neuen Reihe treten zwei prominente Teams gegeneinander an – in der ersten Folge neben der Kult-Dragqueen auch DSDS-Realitygewächs Sarah Lombardi, Komiker Özcan Cosar und Schauspieler Jan van Weyde. Als weitere Teilnehmer*innen haben sich Verona Pooth, Collien Ulmen-Fernandes, Wayne Carpendale, Bülent Ceylan, Mario Basler, Ruth Moschner, Simon Pearce, Ariane Alter, Jasmin Schwiers, Axel Stein, Panagiota Petridou, Özcan Cosar und Pierre M. Krause angekündigt.

Acht Spielrunden

In acht Spielrunden der ProSieben-Eigenproduktion sortieren die Promis in Zweierteams originelle Fakten und skurrile Umfrageergebnisse Schritt für Schritt in die richtige Reihenfolge. Größer oder kleiner? Mehr oder weniger? Früher oder später? Das Promi-Team, das in acht Spielrunden und einem Finale die meisten Punkte sammelt, entscheidet die Show für sich.



Moderatorin Jeannine Michaelsen fragt sich, welche Städte die größten und welche die kleinsten sind… (Bild: ProSieben / Moritz Künster)

Olivia Jones ist derzeit aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken: So präsentierte sie dieses Jahr etwa für den NDR "Rekorde des Nordens" oder war Co-Moderatorin der Sat.1-Spielshow "Die hellste Kerze auf der Torte" . (cw)

Die Show mit dem Sortieren



Auftaktfolge am Mittwoch, 9. Dezember um 20.15 Uhr auf ProSieben. Danach wöchentlich. Wiederholungen werden jeweils am frühen Sonntagnachmittag gezeigt. Auch im Streamingportal Joyn erhältlich.