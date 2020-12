Yungblud ist pansexuell und polyamourös

Heute, 16:41h, noch kein Kommentar

Der aus Nordengland stammende Punk-Musiker Yungblud hat sich gegenüber dem Szenemagazin "Attitude" als pansexuell geoutet. Bislang hatte sich der 23-Jährige als "eher heterosexuell" eingeordnet. "Ich habe noch nie öffentlich einen Typen gedatet, aber ich habe es definitiv jemanden besorgt und es genossen und gemocht", erklärte der Künstler.



Außerdem erklärte er sich im Interview als polyamourös, also als eine Person, die einvernehmlich Liebesbeziehungen zu mehreren Personen gleichzeitig führt. Seinen sexuellen Werdegang umschrieb der Brite mit Hilfe von Obst: "Man muss sich in einer großen Menge von Leute verlieren, um herauszufinden, wer man sexuell ist. Vor zwei Jahren habe ich etwa Oliven gehasst – heute liebe ich Oliven", so der als Dominic Richard Harrison geborene Künstler.

- Werbung -

Yungblud über Halsey: "Ich verdanke diesem Mädel viel"

Seine neue Einordnung verdanke er auch seiner Ex-Freundin Halsey, erklärte Yungblud weiter. Halsey ist eine 26-jährigen Elektro-Pop-Sängerin aus den Vereinigten Staaten, die es zuletzt mit ihrem Album "Manic" bis auf Rang 13 der deutschen Albumcharts schaffte. "Ich verdanke diesem Mädel viel, wenn es um meine Entwicklung und meine Sexualität geht", so Yungblud. Die seit Jahren offen bisexuell lebende Sängerin habe ihm einen Ruck gegeben. "Auch wenn sie kein Mann ist, hat sie mich dazu gebracht zu denken: 'Oh mein Gott, das würde mir auch gefallen.'"



Zum Unterschied zwischen Pansexualität (pan = alles) und Bisexualität (bi = zwei): Pansexualität bezeichnet eine sexuelle Orientierung, bei der das Geschlecht oder die Geschlechtsidentität des Partners oder der Partnerin keine Rolle spielt – das Geschlecht verschwindet vollkommen hinter der Person; insbesondere in den USA ist dieser weiter als Bisexualität gefasste Begriff populär. Bisexualität bezieht sich dagegen ausdrücklich auf die beiden Geschlechter männlich und weiblich.



Yungblud engagierte sich seit Beginn seiner Karriere für Gleichberechtigung. So demonstrierte er im Spätfrühling mehrere Tage lang in Kalifornien mit der "Black Lives Matter"-Bewegung. In seinen Songs ruft er unter anderem zu einer Welt ohne Hass auf (queer.de berichtete). Kürzlich veröffentlichte er auch die Trans-Hymne "mars", die auf einer Begegnung mit einem 17-jährigen trans Mädchen während eines Konzerts im Jahr 2018 basiert (queer.de berichtete).

In der Vergangenheit sprach Yungblud auch offen über seine Diagnose Aufmerksamkeitsdefizitsstörung (ADHS), die er bereits in jungen Jahren erhalten habe. Anfang des Jahres verriet er dem "Evening Standard" außerdem, dass er zwei Mal versucht habe, sich das Leben zu nehmen. (cw)