Verstoßen vom eigenen Vater

Für ihre einfühlsame Darstellung der 18-jährigen Lola wurde Mya Bollaers als erste trans Schauspielerin für den belgischen Filmpreis Magritte nominiert (Bild: Edition Salzgeber)

Heute, 02:52h, noch kein Kommentar

Lola ist 18, hat pinke Haare und macht gerade ihr Diplom als Veterinär-Assistentin. Als ihre Mutter Catherine stirbt, sorgt ihr Vater Philippe dafür, dass sie die Trauerfeier verpasst. Vor zwei Jahren hat Philippe den Kontakt zu ihr abgebrochen, weil er ihr Coming-out als trans nicht akzeptieren konnte.

Ein Roadtrip mit vielen Emotionen



Die Edition Salzgeber hat "Lola" mit deutschen Untertiteln auf DVD veröffentlicht

Doch Lola ist entschlossen, ihrer Mutter den letzten Wunsch zu erfüllen: Catherine wollte unbedingt an der belgischen Küste beigesetzt werden – und zwar von Philippe und Lola zusammen. Widerwillig machen sich Vater und Tochter auf die gemeinsame Reise, auf der sie immer wieder aneinander geraten.



Für ihre einfühlsame Darstellung als Titelheldin in Laurent Michelis Film "Lola" wurde Mya Bollaers als erste trans Schauspielerin mit dem belgischen Filmpreis Magritte ausgezeichnet. An ihrer Seite spielt der französische Kinostar Benoît Magimel ("Die Klavierspielerin").



Die Edition Salzgeber hat den berührenden Film jetzt mit deutschen Untertiteln auf DVD veröffentlicht. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer

Infos zum Film



Lola und das Meer. Drama. Belgien, Frankreich 2019. Regie: Laurent Micheli. Darsteller*innen: Mya Bollaers, Benoît Magimel, Els Deceukelier, Sami Outalbali, Jérémy Zagba. Laufzeit: 90 Minuten. Sprache: französisch-flämische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 12. Edition Salzgeber