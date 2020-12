"Sportschau Thema" fragt: Wie homophob ist Fußball?

Heute, 17:05h, noch kein Kommentar

"Sportschau Thema" wird sich diese Woche mit Schwulen im Profifußball beschäftigen. Die einstündige Show mit dem Untertitel "Wie homophob ist Fußball?" wird Das Erste in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um exakt 24.00 Uhr ausstrahlen. Die Sendung folgt auf eine reguläre "Sportschau", in der über die Mittwochsspiele der Bundesliga in der englischen Woche berichtet wird. Die Reportage- und Interviewsendung wird nach der Ausstrahlung auch in der ARD-Mediathek erhältlich sein.



Moderatorin Jessy Wellmer wird für die Sendung im Studio unter anderem Thomas Hitzlsperger, den Vorstandsvorsitzenden des Erstligisten VfB Stuttgart, begrüßen. Der frühere deutsche Nationalspieler hatte sich nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn im Januar 2014 als schwul geoutet (queer.de berichtete). Bislang steht der 38-Jährige mit diesem Schritt noch immer allein auf weiter Flur.



Mit seinem Coming-out sorgte Hitzlsperger für ein großes mediales Echo und sogar für Lob von Regierungssprecher Steffen Seibert (queer.de berichtete). Auch die bisexuelle Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme und der offen schwule Fußballfan und SPD-Vize Kevin Kühnert werden zu Gast sein. Außerdem wird aus Frankfurt DFB-Präsident Fritz Keller zugeschaltet.



Stefan Baudy / flickr) Thomas Hitzlsperger wurde 2007 mit dem VfB Stuttgart Deutscher Meister – damals wusste die Öffentlichkeit noch nichts von seiner sexuellen Orientierung (Bild:

In der Sendung wird die Thematik Homosexualität und Fußball mit mehreren Reportagen vorgestellt. So gibt es einen Bericht über die Streetboys München, das einzige schwule Fußballteam, das im offiziellen Ligabetrieb des DFB antritt. In einem zweiten Film berichten Publizistin Carolin Emcke und Journalist Moritz Müller-Wirth, wie sie das Coming-out von Thomas Hitzlsperger begleitet haben und was darüber noch nicht bekannt ist. Spielerberater verraten bei "Sportschau Thema" außerdem, was sie schwulen Fußballern empfehlen würden.



Zudem blickt die Sendung in die USA: Dort lebt Megan Rapinoe, die vergangenes Jahr nicht nur mit ihrem Team die Fußball-Weltmeisterschaft gewann, sondern auch Torschützenkönigin und beste Spielerin des Turniers wurde (queer.de berichtete). Außerdem wird über Collin Martin berichtet. Er ist einer der wenigen Fußballprofis weltweit, die sich noch während ihrer aktiven Laufbahn als schwul geoutet haben (queer.de berichtete). (dk)