Hitzlsperger froh über Coming-out: Leben hat sich "verbessert"

Der frühere deutsche Nationalspieler Thomas Hitzlsperger hat jungen Profifußballern im Umgang mit einem möglichen Coming-out Mut zugesprochen. "Es scheint eine große Angst zu geben, dass das Leben sich danach verschlechtert. Ich betone, dass mein Leben sich noch mal verbessert hat", sagte der 38-Jährige in der WDR-Sendung "Sportschau Thema", die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im ersten Programm der ARD ausgestrahlt wurde. Der heutige Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart hatte sich 2014 nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn als schwul geoutet (queer.de berichtete). Anschließend habe er "so viele neue Menschen kennengelernt, die so wunderbar sind."



Warum sich bislang kaum aktive Spieler geoutet haben, sieht Hitzlsperger auch im System begründet. "Die Spieler sind umgeben von Beratern. Es herrscht immer die Sorge, ich krieg' keinen Club mehr. Es wird alles komprimiert auf die Profizeit, zehn, 15 Jahre, da verdiene ich mein Geld und dann leb' ich davon", sagte er. "Die Spieler haben nicht die Perspektive, dass ein Leben viel länger geht als diese Profikarriere."

"Es kann doch noch besser werden"

Die Perspektive der Spieler müsste sich laut Hitzlsperger aber ändern: "Man muss den Blick verändern und sagen: Eine Profikarriere ist sensationell, genieße es! Aber es kann danach noch besser werden. Diese Vorstellungskraft haben die wenigsten." Ein solches System helfe nicht, dass man sich öffne und andere Interessen zulasse.



Moderatorin Jessy Wellmer begrüßte im "Sportschau Thema"-Studio neben Hitzlsperger auch die bisexuelle Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme und den offen schwule Fußballfan und SPD-Vize Kevin Kühnert. Dazu gab es mehrere Einspielfilme und eine Interviewschalte mit DFB-Präsident Fritz Keller. Der Fußballfunktionär erklärte, dass sein Verband zu Vielfalt stehe und sich für einen "angstfreien Fußball" einsetze.



"Sportschau Thema" ist ab sofort für ein Jahr in der ARD-Mediathek zum Streaming erhältlich. (dpa/cw)