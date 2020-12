München: Mann kneift küssenden Lesben in den Po

spentrails / flickr) Symbolbild: Der Vorfall ereignete sich im U-Bahnhof München Ost am Gleis der U5 in Richtung Neuperlach Süd (Bild:

Heute, 13:40h,

Die Münchner Polizei informierte am Donnerstag über die sexuelle Belästigung eines lesbischen Paares und einer anschließenden Verfolgungsjagd am Mittwochabend.



Laut Polizeibericht befanden sich eine 26-Jährige aus München und eine 32-Jährige aus dem Landkreis München gegen 21.10 Uhr im Bereich des U-Bahnhofs München Ost am Gleis der U5 in Richtung Neuperlach Süd. Als sich die beiden Frauen küssten, trat ein 42-jähriger Wohnsitzloser an sie heran und griff ihnen gleichzeitig mit jeweils einer Hand an das Gesäß und kniff zu.

Der Po-Zwicker bekam einen Faustschlag ins Gesicht

Vor Schreck schlug die 26-Jährige dem Tatverdächtigen mit der Faust in das Gesicht, woraufhin dieser in eine U-Bahn floh. Die beiden Frauen folgten ihm, stiegen ebenso in den Waggon ein und verständigten die Polizei. Als der Tatverdächtige am U-Bahnhof Innsbrucker Ring ausstieg, verfolgten die beiden Lesben ihn weiterhin. Sie verloren ihn jedoch nach einiger Zeit aus den Augen.



Durch die Polizei konnte der 42-jährige Tatverdächtige jedoch zeitnah ermittelt und festgenommen werden. Er wurde durch die Polizei angezeigt und nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung sowie der Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wieder entlassen. (cw/pm)