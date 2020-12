Suizid einer trans Schülerin schockiert Frankreich

Heute, 16:06h, noch kein Kommentar

Mit einer Schweigeminute und einem Sitzstreik haben am Freitag rund 100 Schüler*innen der Fenelon-Schule im nordfranzösischen Lille an ihre Klassenkameradin Fouad erinnert. Die 17-Jährige hatte sich am Dienstag das Leben genommen – nur kurz nach ihrem Coming-out als trans.



Nach Angaben von Mitschüler*innen wurde Fouad von Lehrer*innen nicht nur misgendert, sondern auch gedemütigt. Weil sie einen Rock trug, sei sie vor die Schulleitung zitiert worden. In einem Handyvideo, das Fouad selbst ins Internet stellte, ist zu hören, wie sie mit einer Lehrerin diskutiert, die ihr erregt vorwirft, als trans Mädchen Mitschüler*innen zu verschrecken. Fouad bricht dabei Tränen aus. Auch in der offiziellen Mitteilung der Schule zu ihrem Tod wurde die 17-Jährige noch misgendert.

- Werbung -

Fouad wurde auch wegen ihrer Herkunft gemobbt

Fouads Freundin Annabelle erklärte gegenüber "Associated Press", Fouad sei nicht nur als trans Mädchen, sondern seit langem auch wegen ihrer Herkunft aus Nordafrika diskriminiert worden. Ihre Not sei durch das Verhalten der Schule allerdings verstärkt worden. "Wir sind hier, um eine Botschaft der Toleranz zu senden", sagte Annabelle. "Und um Fouad zu sagen, dass wir für sie hier sind."



Der Suizid schlug in Frankreich hohe Wellen, viele Menschen zeigten mit dem Hashtag #JusticePourFouad in sozialen Medien ihre Anteilnahme und ihre Wut. Auf Plakaten in der Stadt wurde die Schule für den Suizid verantwortlich gemacht. Am Samstagabend versammelten sich in Lille erneut rund 150 Personen zu einer Gedenkkundgebung.



Ministerin: "Wir müssen Transphobie unbedingt und überall bekämpfen"

Auch die Politik reagierte: "Ich habe mit tiefem Gefühl und großer Trauer vom Tod einer trans Schülerin in Lille erfahen", schrieb Bürgermeisterin Martine Aubry auf Twitter. "Alle meine Gedanken sind bei ihren Lieben und ihren Mitschülern."



Gleichstellungsministerin Elisabeth Moreno wies auf Twitter darauf hin, dass laut Studien die Selbstmordraten bei trans Menschen siebenmal höher seien als bei cis Personen. "Wir müssen Transphobie unbedingt und überall bekämpfen", fügte sie hinzu.



Auch Frankreichs Bildungsminister Jean-Michel Blanquer meldete sich in dem Kurznachrichtendienst zu Wort: "Der Tod von Fouad fordert unsere Gesellschaft heraus, wirklich alles zu tun, um sicherzustellen, dass die Rechte aller respektiert werden." (cw)