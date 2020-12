Schwulenberatung Berlin sucht 2 Sozialarbeiter*innen für Inter*- und Trans*-Beratung

Heute, 13:01h, noch kein Kommentar

Die Schwulenberatung Berlin sucht für das Projekt Inter*Trans*Beratung QUEER LEBEN



2 Sozialarbeiter*innen oder vergleichbar für Inter*- und Trans*- Beratung



im Umfang von ca. 25-30 h/wöchentlich ab 1. März 2021.



Aufgaben u.a.:

• Psychosoziale, peer-to-peer-Beratung von inter* und trans* Personen

• Fachberatung und Fortbildungen von mit den Zielgruppen befassten Berufsgruppen

• Einzel-, Paar- und Gruppenberatung

• Durchführung von offenen Sprechstunden zum Erstkontakt

• Netzwerkarbeit



Voraussetzungen:

• Hochschulabschluss in den Bereichen Sozialarbeit/Sozialpädagogik oder

vergleichbare Qualifikation

• Sehr gute Kenntnisse der Lebenswelten von inter* und trans* Personen (u. a. in den Bereichen Gesundheit, Recht, Soziales)

• Ausbildung/Berufserfahrung in systemischer Beratung / peer-to-peer Inter* und/oder Trans*-Beratung vorteilhaft; ggfls. Bereitschaft, Ausbildung zeitnah zu beginnen nötig

• Biographisches persönliches Erfahrungswissen als trans* und/oder inter*Mensch

• Sehr gute Englischkenntnisse (B2 oder höher)

• hohe Sozialkompetenz und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

• eine sorgfältige, systematische, eigenverantwortliche Arbeitsweise

• teamfähig, konfliktfähig, engagiert



Erwünscht:

• Berufserfahrung

• Zugehörigkeit der LSBTI*- Gefestigtes Selbstbild hinsichtlich eigener geschlechtlicher Identität

• Kenntnisse der Berliner Versorgungslandschaft für trans* und inter* Menschen

• Erfahrung und sicherer Umgang in der Arbeit mit Menschen in psychischen Krisen

• Strukturiertes, methodisches und selbstständiges Arbeiten



Bewerbungen von Menschen aus Trans*- und Inter*-Communities sind sehr erwünscht.



Bewerbungen mit dem Kennwort A1/2020/07 Inter*Trans*QL bitte per E-Mail senden an , Bewerbungsschluss: Do, 07.01.2021.



Die Bewerbungsgespräche finden voraussichtlich in der 2. Januarwoche statt.



Weitere Informationen erhältlich bei Elke Fernholz, Tel. (030) 44 66 88-101.