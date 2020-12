Homophobe Übersetzungen: Petition an Netflix in Russland

Alex Liivet / flickr) Netflix-Wagen beim Pride in San Francisco 2019. Der Dienst bietet viele queere, oft selbst in Auftrag gegebene Inhalte und sorgt damit weltweit für Akzeptanz (Bild:

Das russische LGBT Network und der Blogger Fyodor Fetisov haben eine Online-Petition an den Streaming-Dienst Netflix gestartet, mit der das US-Unternehmen aufgefordert wird, bei der russischen Übersetzung von Serien und Filmen keine zusätzliche Homo- oder Transphobie zu verbreiten.



So würde in einer Folge der US-Reihe "Friends" aus "Ich bin nicht schwul" ein "Ich habe eine normale Orientierung". In einer Folge von "Family Guy" heißt es im englischen Original, Oscar Wilde habe sich Alkoholismus und Knocheninhalation zugewendet, letzteres eine Umschreibung für Drogenkonsum. In Russland werde daraus "Alkoholismus und Homosexualismus".



Statt schlicht Schwule oder Schwule und Lesben für "gays" würde häufiger "Homosexuelle" oder "Homosexualisten" verwendet, ergab eine kurze Umfrage in sozialen Netzwerken vor der Erstellung der Petition. "Drag Queen?" – "Transvestit" heiße das in mindestens einem Film in Netflix-Übersetzung. Die Reihe "Queer eye for the straight guy" wird laut der Petition in etwa übersetzt mit "Normaler Typ durch die Augen eines schwulen Mannes" (was beide Original-Adjektive nicht korrekt übersetze). Die in der Regel von beauftragten Firmen angefertigten Übersetzungen haben dabei Auswirkungen auf die russischsprachige Welt auch außerhalb des Landes.



Auch in anderen Bereichen lasse Netflix Sorgfalt vermissen, so die Petition: In der Reihe "Sex Education" würde etwa für "drug abusers" das abwertendere "Junkies" verwendet, bei "13 Reasons Why" fehlten Hinweise zu Hilfshotlines.

Systematisches Problem mit Partnern und vorauseilender Gehorsam

Die Beispiele zeigten ein "systematisches Problem mit dem Ansatz von Netflix zur regionalen Verbreitung seiner Produkte", so die Petition. Sie fordert eine Entschuldigung, "beleidigende Untertitel und Voiceovers" genutzt zu haben, und eine Korrektur der jeweiligen Stellen. Der Dienst solle auch seine Nutzer aufklären, warum die jeweilige Korrektur notwendig sei.



Ein "wir werden uns bemühen, besser zu werden", reiche aber nicht aus. Netflix müsse mitteilen, ob es sich künftig weigere, mit homophoben Partnern zusammenzuarbeiten, ob es diesen Fortbildung biete und ob es eine Beratungsperson für Menschenrechte und Minderheiten einstelle. Das Problem erfordere eine systematische Lösung für alle vulnerablen Gruppen, neben LGBT etwa auch Menschen mit Behinderungen, Drogengebrauchende und Personen mit Suizidgedanken.



Auch fordert die Petition von dem US-Dienst, sich nicht zum Gehilfe der russischen Politik zu machen. Mehrere US-Kinderserien mit queeren Charakteren würden in Russland mit dem Zusatz "18+" versehen, offenbar um nicht gegen das Gesetz gegen "Homo-Propaganda" zu verstoßen. Netflix, das eventuelle Bußgelder aus der Portokasse bezahlen könnte, stünde hier Widerstand gut an, ein Vorgehen gegen den US-Riesen sei wegen der negativen Schlagzeilen für die Regierung ohnehin unwahrscheinlich.



Netflix sollte Reihen wie "She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen" auch in Russland in seinem Bereich für Kinder anbieten – es gebe ein großes Verlangen nach der so wichtigen queeren Repräsentation auf dem Bildschirm, für die queere Kunden des Dienstes schließlich auch zahlten. Der Streaming-Dienst sollte ein Vorbild sein, statt Angst vor der "lächerlichen russischen Repression" zu haben. Dabei könne es auf die Unterstützung der Zuschauenden, von NGOs und von den Bürgern Russlands setzen, die bei weitem nicht so homophob seien wie ihre Regierung.

Erste Netflix-Reaktion überzeugte nicht

Vor der Erstellung der Petition hatte Blogger Fyodor Fetisov in einem Instagram-Eintrag auf Russisch und Englisch über seine Wut über einige Übersetzungen berichtet. Laut dem Portal takiedela.ru hatte Netflix Russland in einer ersten Reaktion darauf geantwortet, dass man korrekte Übersetzungen für wichtig halte und Beschwerden dem Team zugeleitet habe, das diese bei Partnern beauftragt. "Wenn Sie Fehler finden, senden Sie diese bitte direkt an uns – und wir werden uns umgehend darum kümmern".



Es gehe nicht um einzelne Tippfehler, meinte Fetisov gegenüber dem Portal, sondern um ein ernstes Problem, auf das der Konzern mit einem angemessenen Aktionsplan reagieren müsse. "Wir haben Angst, in diesem Land zu leben, wir haben Angst, durch die Straßen zu gehen, wir haben Angst, unsere Gefühle in der Öffentlichkeit auszudrücken", schrieb er in dem Instagram-Eintrag. "Wir werden ermordet und vergewaltigt. Wir werden nicht als Menschen betrachtet. Wir dürfen nicht heiraten, Kinder großziehen und stolz sein. Jetzt wird uns das Recht auf Repräsentation verweigert." Angesichts der hohen Abokosten für Netflix im Vergleich zu russischen Gehältern erschienen die Übersetzungen wie eine Verspottung. "Das haben wir nicht verdient. Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen und wir sind Ihr Publikum." (nb)